https://tr.sputniknews.com/20210926/karsta-kopek-dovusturup-bahis-oynayan-41-kisi-yakalandi-1049258629.html

Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T14:36+0300

2021-09-26T14:36+0300

2021-09-26T14:36+0300

türkiye

köpek

kars

dövüş

bahis

jandarma

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Selim ilçesi Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.Yakalanan 41 kişi hakkında ‘köpek dövüşü yaptırma’ ve ‘bahis oynama, oynatma’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu kişilere Kabahatler Kanunu’na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.

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köpek, kars, dövüş, bahis, jandarma