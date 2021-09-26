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Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı
Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı
Kars'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T14:36+0300
2021-09-26T14:36+0300
2021-09-26T14:36+0300
türkiye
köpek
kars
dövüş
bahis
jandarma
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Selim ilçesi Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.Yakalanan 41 kişi hakkında ‘köpek dövüşü yaptırma’ ve ‘bahis oynama, oynatma’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu kişilere Kabahatler Kanunu’na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.
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köpek, kars, dövüş, bahis, jandarma
Kars’ta köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı
Kars'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası uygulandı.
Selim ilçesi Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Yakalanan 41 kişi hakkında ‘köpek dövüşü yaptırma’ ve ‘bahis oynama, oynatma’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Bu kişilere Kabahatler Kanunu’na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.