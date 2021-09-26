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Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan
05:13 26.09.2021 (güncellendi: 05:14 26.09.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok” ifadelerini kullandı.
Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın “Gençlerin sorunu yok” diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp “Çıkar telefonunu göster” diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 25, 2021