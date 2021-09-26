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Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan
Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T05:13+0300
2021-09-26T05:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok” ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Gençlere ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan

05:13 26.09.2021 (güncellendi: 05:14 26.09.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AA / Kemal Ceylan
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok” ifadelerini kullandı.
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