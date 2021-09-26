https://tr.sputniknews.com/20210926/kilicdaroglu-suriyede-barisi-saglayacagiz-huzuru-saglayacagiz-1049266254.html

Kılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Kılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T23:25+0300

2021-09-26T23:25+0300

2021-09-26T23:25+0300

politika

suriye

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileri ile katıldı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, "Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz” dedi.Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştı:Suriye’de karşılıklı büyükelçilikler açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunları tamamını yapacağız. Bunlar yeterli mi hayır yeterli değil? Büyükelçilikleri açtık yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız” dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden müzisyenden oluşan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

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suriye, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)