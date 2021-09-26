Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210926/kilicdaroglu-suriyede-barisi-saglayacagiz-huzuru-saglayacagiz-1049266254.html
Kılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız
Kılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T23:25+0300
2021-09-26T23:25+0300
politika
suriye
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049266229_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c66f45714aee445ef3946e7e4f111ac1.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileri ile katıldı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, "Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz” dedi.Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştı:Suriye’de karşılıklı büyükelçilikler açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunları tamamını yapacağız. Bunlar yeterli mi hayır yeterli değil? Büyükelçilikleri açtık yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız” dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden müzisyenden oluşan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049266229_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ed021ae15e70d141637b242e85a1ada2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız

23:25 26.09.2021
© İHA / ADEM KARAGÖZ - AHMET ARSLAN - RECEP DAĞDELENCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© İHA / ADEM KARAGÖZ - AHMET ARSLAN - RECEP DAĞDELEN
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileri ile katıldı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, "Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz” dedi.
Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştı:
“Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız."
Suriye’de karşılıklı büyükelçilikler açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunları tamamını yapacağız. Bunlar yeterli mi hayır yeterli değil? Büyükelçilikleri açtık yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden müzisyenden oluşan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.
072000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünTeknik direktör maç izlerken kalp krizi geçirdi
DünRusya lideri Putin’in parti lideriyle şakalaşmaları yayınlandı
DünRusya’nın Almanya Büyükelçisi: Seçimlerden sonra kurulacak her hükümetle çalışmaya hazırız
DünSuriye devlet ajansı: ABD’li askerler hava indirmesi sırasında üç kişiyi öldürdü
DünKılıçdaroğlu: Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız
DünSuriye’de DSG militanları 15 öğretmen kaçırdı
DünBabacan: Zorunlu eğitimi 3 yaşından itibaren başlatacağız, YÖK'ü kaldıracağız
DünDomuz sürüsü yola çıktı: 4 domuz hayatını kaybetti, 2 araba hurdaya çıktı, 6 kişi yaralandı
DünMurat Ongun paylaştı: ‘Mecidiyeköy Meydanı geliyor’
DünSelçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2022 Samsun’da olacak
DünAraştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor
DünMezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı
DünAlmanya’da Türk vatandaşa ait işyerinde yangın
DünKremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme
DünBisikletçilerden kefenli eylem
DünKol saatinden uyuşturucu çıktı: Şüpheliler serbest bırakıldı
DünTürkiye'de koronavirüs: 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
DünKılıçdaroğlu: Ahdim var, niyetim var, desteğim var
DünAlmanya genel seçimleri: Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar arasındaki fark açılıyor
DünBabasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup modifiye etti: 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor