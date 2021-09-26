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https://tr.sputniknews.com/20210926/muzisyenden-kamyonculara-yol-ortasinda-baterili-protesto-1049257146.html
Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto
Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto
Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T13:16+0300
2021-09-26T13:16+0300
yaşam
protesto
tarabya
tabela
bateri
yol
villa
müzisyen
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Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Birinci Cadde Bahçeköy yönü, Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren caddede bulunan 'kamyon giremez' tabelasının önüne gelen Şalt, davul çalmaya başladı. Davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi. Şalt'ın aynı zamanda davulunun önüne 'kamyon giremez' tabelası astığı görüldü. Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen Şalt amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.'Günde 50-60 tane kamyon geçiyor'Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim. Benim şikâyetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor" dedi.
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protesto, tarabya, tabela, bateri, yol, villa, müzisyen

Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto

13:16 26.09.2021
© DHAMüzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto
Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak protesto etti.
Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Birinci Cadde Bahçeköy yönü, Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren caddede bulunan 'kamyon giremez' tabelasının önüne gelen Şalt, davul çalmaya başladı.
Davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi. Şalt'ın aynı zamanda davulunun önüne 'kamyon giremez' tabelası astığı görüldü. Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen Şalt amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

'Günde 50-60 tane kamyon geçiyor'

Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim. Benim şikâyetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor" dedi.
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