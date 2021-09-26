https://tr.sputniknews.com/20210926/muzisyenden-kamyonculara-yol-ortasinda-baterili-protesto-1049257146.html

Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto

Müzisyenden kamyonculara yol ortasında baterili protesto

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T13:16+0300

2021-09-26T13:16+0300

2021-09-26T13:16+0300

yaşam

protesto

tarabya

tabela

bateri

yol

villa

müzisyen

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Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Birinci Cadde Bahçeköy yönü, Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren caddede bulunan 'kamyon giremez' tabelasının önüne gelen Şalt, davul çalmaya başladı. Davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi. Şalt'ın aynı zamanda davulunun önüne 'kamyon giremez' tabelası astığı görüldü. Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen Şalt amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.'Günde 50-60 tane kamyon geçiyor'Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim. Benim şikâyetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor" dedi.

tarabya

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protesto, tarabya, tabela, bateri, yol, villa, müzisyen