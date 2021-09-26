https://tr.sputniknews.com/20210926/pakistandan-afganistanin-ozel-havayolu-sirketine-ucus-izni-1049257997.html
Pakistan'dan Afganistan'ın özel havayolu şirketine uçuş izni
Pakistan'dan Afganistan'ın özel havayolu şirketine uçuş izni
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) Afganistanlı özel havayolu şirketi Kam Air’e İslamabad’dan Kabil’e uçuş operasyonları için izin verdiği... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T14:06+0300
2021-09-26T14:06+0300
2021-09-26T14:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
pakistan
kabil
izin
uçuş
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
kam air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049257962_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d2c727ce448f1b279a41acc6081b76c4.jpg
CAA Hava Taşımacılığı Direktörü İrfan Sabir, yaptığı açıklamada, Kam Air’e İslamabad’dan Kabil’e haftada üç uçuş operasyonu için gerekli izinlerin verildiğini belirtti.Sabir, Afganistan'dan şimdilik sadece Kam Air'in kendilerine başvurduğunu ve uçuş iznini aldığını anımsatarak, bununla birlikte yolcu azlığı sebebiyle uçuş operasyonlarının charter olarak gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydetti.Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.
afganistan
pakistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049257962_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_bc990617c9d5acc44775356d2c8c5458.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, pakistan, kabil, izin, uçuş, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , kam air
Pakistan'dan Afganistan'ın özel havayolu şirketine uçuş izni
14:06 26.09.2021 (güncellendi: 14:07 26.09.2021)
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) Afganistanlı özel havayolu şirketi Kam Air’e İslamabad’dan Kabil’e uçuş operasyonları için izin verdiği bildirildi.
CAA Hava Taşımacılığı Direktörü İrfan Sabir, yaptığı açıklamada, Kam Air’e İslamabad’dan Kabil’e haftada üç uçuş operasyonu için gerekli izinlerin verildiğini belirtti.
Sabir, Afganistan'dan şimdilik sadece Kam Air'in kendilerine başvurduğunu ve uçuş iznini aldığını anımsatarak, bununla birlikte yolcu azlığı sebebiyle uçuş operasyonlarının charter olarak gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydetti.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.