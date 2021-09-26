Rusya’nın Almanya Büyükelçisi: Seçimlerden sonra kurulacak her hükümetle çalışmaya hazırız

Almanya’da bugün düzenlenen Federal Meclis seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus Büyükelçi Neçayev, Rusya’nın Alman halkının iradesine saygı duyduğunu ve seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak her hükümetle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.Neçayev, “Alman halkının iradesine saygı duyuyoruz ve Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmek bir kenara, kendi siyasi tercihlerimizi ifade etmeye çalışmaktan da uzağız. Parti yapılanması ne olursa olsun, seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak hükümetle çalışmaya hazırız” diye konuştu.‘Rusya’nın her zaman Almanya ile karşılıklı saygı, pragmatizm ve çıkar dengesi arayışı temelinde işbirliğinin geliştirilmesini desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini’ vurgulayan Neçayev, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yeni yönetiminin, Rusların ve Almanların ezici çoğunluğunun barış ve uyum içinde yaşama arzusunu dikkate alacağını, ikili ilişkilerin ve insani temasların uzun yıllar boyunca biriken olumlu potansiyelini korumaya çalışacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Moskova’nın Alman halkının iradesine saygı duyduğunu ve bugün düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak her hükümetle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Almanya’da bugün düzenlenen Federal Meclis seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus Büyükelçi Neçayev, Rusya’nın Alman halkının iradesine saygı duyduğunu ve seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak her hükümetle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
Neçayev, “Alman halkının iradesine saygı duyuyoruz ve Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmek bir kenara, kendi siyasi tercihlerimizi ifade etmeye çalışmaktan da uzağız. Parti yapılanması ne olursa olsun, seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak hükümetle çalışmaya hazırız” diye konuştu.
‘Rusya’nın her zaman Almanya ile karşılıklı saygı, pragmatizm ve çıkar dengesi arayışı temelinde işbirliğinin geliştirilmesini desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini’ vurgulayan Neçayev, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yeni yönetiminin, Rusların ve Almanların ezici çoğunluğunun barış ve uyum içinde yaşama arzusunu dikkate alacağını, ikili ilişkilerin ve insani temasların uzun yıllar boyunca biriken olumlu potansiyelini korumaya çalışacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.