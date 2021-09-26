Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210926/turk-sporcu-derin-toparlak-paletli-yuzme-5-bin-metrede-dunya-sampiyonu-oldu-1049250559.html
Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu
Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu
Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T00:37+0300
2021-09-26T00:37+0300
spor
türkiye
dünya şampiyonası
paletli yüzme
derin toparlak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250532_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d2743227517a5d3b37c640962a091ab2.jpg
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Derin Toparlak 5 bin metre su üstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.Antrenör Canberk Babaoğlu'nun eşlik ettiği sporcu, paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna imza atmış oldu. Türk sporcu, 2019 yılında da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuş, paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.Derin Toparlak, bu yıl Rusya'da Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ı dünya şampiyonluğu başarısı nedeniyle kutladığını belirtti.Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını anlatan Özen, "Derin Toparlak, Kolombiya’da açık su 5 bin metre su üstünde dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Canberk Babaoğlu'nu da disiplinli, doğru ve mücadeleci antrenmanlarla sporcumuza şampiyonluk performansı kattığı için teşekkür ediyorum. Derin'in bu yıl Rusya’dan sonra elde ettiği ikinci dünya şampiyonluğu. Türkiye ve sualtı topluluğu ailemiz adına çok mutlu ve gururluyum. Derin'in ailesi, spor kulübü başta olmak üzere bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne yine bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250532_192:0:1092:675_1920x0_80_0_0_a99edb3cdac53b83932df3d991cec870.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, dünya şampiyonası, paletli yüzme, derin toparlak

Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu

00:37 26.09.2021
© AADerin Toparlak
Derin Toparlak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Derin Toparlak 5 bin metre su üstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
Antrenör Canberk Babaoğlu'nun eşlik ettiği sporcu, paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna imza atmış oldu. Türk sporcu, 2019 yılında da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuş, paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.
Derin Toparlak, bu yıl Rusya'da Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ı dünya şampiyonluğu başarısı nedeniyle kutladığını belirtti.
Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını anlatan Özen, "Derin Toparlak, Kolombiya’da açık su 5 bin metre su üstünde dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Canberk Babaoğlu'nu da disiplinli, doğru ve mücadeleci antrenmanlarla sporcumuza şampiyonluk performansı kattığı için teşekkür ediyorum. Derin'in bu yıl Rusya’dan sonra elde ettiği ikinci dünya şampiyonluğu. Türkiye ve sualtı topluluğu ailemiz adına çok mutlu ve gururluyum. Derin'in ailesi, spor kulübü başta olmak üzere bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne yine bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:52Birleşik Arap Emirlikleri'nde kabine revizyonu
00:37Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu
00:28Peruklu fotoğrafını paylaşan Burcu Çetinkaya: Yıllar önce başroldüm şimdi dublör
00:17BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
00:16Utah Jazz'lı ünlü basketbolcuyu tanıyamayan muhabir, 'Hiç Jazz maçına gittin mi?' diye sordu
00:01Lavrov, BM Genel Kurulu'nda konuştu
DünAvusturya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı: 'Türkiye'ye defol git'
Dünİngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti
DünPutin, Rusya'da bir FIFA Dünya Kupası etkinliğinin daha düzenlenmesini teklif etti
Dünİspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahalesi: 43 yaralı, 20 gözaltı
Dün'PKK'nın 51 mensubu Peşmerge güçlerine katıldı' iddiası
DünLavrov: Rusya, Suriye'de BMGK kararı temelinde güç kullanıyor
DünHamakta bebeğiyle sallanırken, yaklaşan dev yılanı son anda fark etti
DünBM: Suriye'deki savaşta ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla
DünKommersant: Nuland'ın Rusya vizesini alabilmesi için ABD'nin aynı adımı atması gerekiyor
DünHindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
DünPutin, Jirinovskiy'in 'Sibirya'ya sürgün' fikrini reddetti
DünNorveç'te koronavirüs önlemleri kaldırıldı
DünTürkiye'de koronavirüs: 26 bin kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi