https://tr.sputniknews.com/20210926/turk-sporcu-derin-toparlak-paletli-yuzme-5-bin-metrede-dunya-sampiyonu-oldu-1049250559.html

Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu

Türk sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu oldu

Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T00:37+0300

2021-09-26T00:37+0300

2021-09-26T00:37+0300

spor

türkiye

dünya şampiyonası

paletli yüzme

derin toparlak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250532_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d2743227517a5d3b37c640962a091ab2.jpg

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Derin Toparlak 5 bin metre su üstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.Antrenör Canberk Babaoğlu'nun eşlik ettiği sporcu, paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna imza atmış oldu. Türk sporcu, 2019 yılında da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuş, paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.Derin Toparlak, bu yıl Rusya'da Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ı dünya şampiyonluğu başarısı nedeniyle kutladığını belirtti.Büyük bir mutluluk ve heyecan içinde olduklarını anlatan Özen, "Derin Toparlak, Kolombiya’da açık su 5 bin metre su üstünde dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Canberk Babaoğlu'nu da disiplinli, doğru ve mücadeleci antrenmanlarla sporcumuza şampiyonluk performansı kattığı için teşekkür ediyorum. Derin'in bu yıl Rusya’dan sonra elde ettiği ikinci dünya şampiyonluğu. Türkiye ve sualtı topluluğu ailemiz adına çok mutlu ve gururluyum. Derin'in ailesi, spor kulübü başta olmak üzere bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne yine bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, dünya şampiyonası, paletli yüzme, derin toparlak