https://tr.sputniknews.com/20210926/yazar-cinili-bir-insan-kendini-ancak-ne-yapmak-istemedigini-bilirse-dogurmaya-baslar-1049276360.html

Yazar Çinili: Bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar

Yazar Çinili: Bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar

Yazar Çinili, “Bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar. Çünkü olmak isteyeceğiniz şeylerin sayısı, sayılamayacak kadar... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T23:19+0300

2021-09-26T23:19+0300

2021-09-27T12:21+0300

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Yazar Çinili: Bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar Yazar Çinili: Bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar

Londra ve Ohio menşeili Lungs Project - New Lanscapes isimli yeni jenerasyon dünya kadın şiirleri antolojisinde İngilizce'ye çevrilmiş 5 şiiriyle yer alan ardından Hindistan menşeili The Enchanting Verses Literary Rewiew'un ‘Türkçe Şiir’ dosyasında tanıtılan 30 Türk şairden biri olan Çağla Çinili, ilk kitabı ‘Kendimi Doğurmadan Hemen Önce’ ile Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.Çinili, “Şiir yazmayı seviyorum fakat öykü yazmak benim için yürümek kadar doğal bir şey. Şiir yazmak için o imgenin peşinden koşmam ve onu yakalamam gerekiyor. Yazdığım şiirlerin zamanla kurmacaya evrildiğini görüyorum. Öykü yazarken kendimi rahat bir ayakkabının içinde yürürcesine görüyorum” şeklinde konuştu.Çinili, ‘Kendimi Doğurmadan Hemen Önce’ ye ilişkin şunları söyledi:Hayatında aldığı en iyi kararın Ecinniler adlı dergiyi çıkarmak olduğunu vurgulayan Çinili, şöyle devam etti:

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2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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kitap, yazar, radyo sputnik, аудио