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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210927/afganistanda-yonetimin-donusumu-1048862739.html
Afganistan’da yönetimin dönüşümü
Afganistan’da yönetimin dönüşümü
ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban, geçici hükümet kurdu. Ülkenin şeriat kanunlarına göre yönetileceği... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T17:16+0300
2021-09-27T17:16+0300
2021-09-27T17:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
infografik
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Afganistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği 1919 yılından Taliban'ın* tekrar yönetimi ele geçirdiği günümüze kadar ülkedeki iktidarın dönüşümü, Sputnik'in hazırladığı infografikte.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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abd, afganistan, taliban, инфографика, infografik
Afganistan’da yönetimin dönüşümü
ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban, geçici hükümet kurdu. Ülkenin şeriat kanunlarına göre yönetileceği duyuruldu.
Afganistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği 1919 yılından Taliban'ın* tekrar yönetimi ele geçirdiği günümüze kadar ülkedeki iktidarın dönüşümü, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.