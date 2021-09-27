https://tr.sputniknews.com/20210927/dogum-oranlarinin-dustugu-cinde-tibbi-gereklilik-disi-kurtaji-kisitlanacak-1049277855.html

Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak

Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak

Doğum oranı düşüşe geçen Çin, 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliğinin ardından yeni bir adım daha attı. Hükümet, tıbbi nedenlerle olmayan kürtaj... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:59+0300

2021-09-27T12:59+0300

2021-09-27T13:00+0300

çin

doğum

nüfus

kürtaj

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Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, nüfus artış hızında yavaşlama görülmesinin ardından yürürlüğe koyduğu demografi politikalarına yenilerini ekliyor. Hükümet, tıbbi olmayan nedenlerle gerçekleşen kürtajların kısıtlanması yönünde adım atılacağını duyurdu.Eyalet konseyi bugün yayınlanan yeni yönergelerin kadınların hamilelik öncesi sağlık hizmetlerine genel erişimini iyileştirmeyi amaçlayacağını belirtti. Ancak yeni adımın, Çin'in 'gelecek on yılın sosyal politika sorunu' olarak gördüğü, azalan doğum oranını tersine çevirme girişimi olarak atıldığı belirtiliyor. Geçen yıllarda cinsiyete dayalı kürtajı önlemeye yönelik kurallar getirilen Çin'de 2018'de hükümet, kürtajın kadınların üreme sağlığı üzerinde negatif etkisi olduğunu ve doğurganlığı azalttığı konusunda uyarı yayımlamıştı. Çin'de 35 yıl yürürlükte olduktan sonra 2016’da sona eren tek çocuk politikası ve erkek çocuk tercihi nedeniyle, 30-60 milyon arasındaki dişi fetüsün kürtaj ile alındığı veya doğduktan sonra kız çocuklarının öldürüldüğü belirtiliyor.Ülkede doğurganlık oranı 2016'da 1.6 iken 2020'de 1.3'e düştü. 1971 yılından 2013'e kadar yapılan kürtaj sayısı ise 336 milyondan fazla. Geçen ağustos ayında, Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi.

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çin, doğum, nüfus, kürtaj