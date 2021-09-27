Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210927/dogum-oranlarinin-dustugu-cinde-tibbi-gereklilik-disi-kurtaji-kisitlanacak-1049277855.html
Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak
Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak
Doğum oranı düşüşe geçen Çin, 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliğinin ardından yeni bir adım daha attı. Hükümet, tıbbi nedenlerle olmayan kürtaj... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T12:59+0300
2021-09-27T13:00+0300
çin
doğum
nüfus
kürtaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048182624_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4eddd97cab2a22b90747e036c16ff41a.jpg
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, nüfus artış hızında yavaşlama görülmesinin ardından yürürlüğe koyduğu demografi politikalarına yenilerini ekliyor. Hükümet, tıbbi olmayan nedenlerle gerçekleşen kürtajların kısıtlanması yönünde adım atılacağını duyurdu.Eyalet konseyi bugün yayınlanan yeni yönergelerin kadınların hamilelik öncesi sağlık hizmetlerine genel erişimini iyileştirmeyi amaçlayacağını belirtti. Ancak yeni adımın, Çin'in 'gelecek on yılın sosyal politika sorunu' olarak gördüğü, azalan doğum oranını tersine çevirme girişimi olarak atıldığı belirtiliyor. Geçen yıllarda cinsiyete dayalı kürtajı önlemeye yönelik kurallar getirilen Çin'de 2018'de hükümet, kürtajın kadınların üreme sağlığı üzerinde negatif etkisi olduğunu ve doğurganlığı azalttığı konusunda uyarı yayımlamıştı. Çin'de 35 yıl yürürlükte olduktan sonra 2016’da sona eren tek çocuk politikası ve erkek çocuk tercihi nedeniyle, 30-60 milyon arasındaki dişi fetüsün kürtaj ile alındığı veya doğduktan sonra kız çocuklarının öldürüldüğü belirtiliyor.Ülkede doğurganlık oranı 2016'da 1.6 iken 2020'de 1.3'e düştü. 1971 yılından 2013'e kadar yapılan kürtaj sayısı ise 336 milyondan fazla. Geçen ağustos ayında, Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048182624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46fcee4dd5560e70c1c227e0cf4de79b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, doğum, nüfus, kürtaj

Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak

12:59 27.09.2021 (güncellendi: 13:00 27.09.2021)
© AFP 2021 / ISAAC LAWRENCEÇin sokakları
Çin sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AFP 2021 / ISAAC LAWRENCE
Abone ol
Doğum oranı düşüşe geçen Çin, 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliğinin ardından yeni bir adım daha attı. Hükümet, tıbbi nedenlerle olmayan kürtaj işlemlerinin kısıtlanacağını açıkladı.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, nüfus artış hızında yavaşlama görülmesinin ardından yürürlüğe koyduğu demografi politikalarına yenilerini ekliyor.
Hükümet, tıbbi olmayan nedenlerle gerçekleşen kürtajların kısıtlanması yönünde adım atılacağını duyurdu.
Eyalet konseyi bugün yayınlanan yeni yönergelerin kadınların hamilelik öncesi sağlık hizmetlerine genel erişimini iyileştirmeyi amaçlayacağını belirtti. Ancak yeni adımın, Çin'in 'gelecek on yılın sosyal politika sorunu' olarak gördüğü, azalan doğum oranını tersine çevirme girişimi olarak atıldığı belirtiliyor.
Geçen yıllarda cinsiyete dayalı kürtajı önlemeye yönelik kurallar getirilen Çin'de 2018'de hükümet, kürtajın kadınların üreme sağlığı üzerinde negatif etkisi olduğunu ve doğurganlığı azalttığı konusunda uyarı yayımlamıştı.
Çin'de 35 yıl yürürlükte olduktan sonra 2016’da sona eren tek çocuk politikası ve erkek çocuk tercihi nedeniyle, 30-60 milyon arasındaki dişi fetüsün kürtaj ile alındığı veya doğduktan sonra kız çocuklarının öldürüldüğü belirtiliyor.
Ülkede doğurganlık oranı 2016'da 1.6 iken 2020'de 1.3'e düştü. 1971 yılından 2013'e kadar yapılan kürtaj sayısı ise 336 milyondan fazla.
Geçen ağustos ayında, Çin'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi.
000100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:24Kırım turist sayısında Sovyet sonrası rekorunu kırdı
14:12Kremlin: Putin çoğu toplantısını video-konferansla gerçekleştirse de Erdoğan’la yüz yüze görüşecek
14:11Belarus Dostluk Parkı'nda Bogaç bayramı kutlandı
14:09Pınar Gültekin'in katil zanlısının anne babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
14:06Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
13:59Didem Soydan'a hakaret davasında sanık hakim karşısında
13:57Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde işçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
13:52Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor: 'Çok çaresiz durumdayım'
13:48Güney Kore, köpek eti tüketimini yasaklamayı planlıyor
13:37Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir
13:32Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
13:32Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 49 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 931 TL
13:31Aliyev: 30 yıl işgal altında kalan toprakların en büyük sorumlusu Ermenistan'ı durdurmayan devletler
13:25Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: BM'nin bizi tanıması şu an gerçekçi değil
13:15Rusya: Militanlar Türkiye'nin denetimindeki bölgeden çıkmaya çalıştı, 5 Suriyeli asker yaralandı
13:13İlk kadın başkanını seçen Berlin, konut devlerinin kiralık dairelerinin kamulaştırılmasını istedi
13:11Prof. Dr. Sarı: Müsilajdan hayır doğabilirdi, başaramadık
13:03Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Pandemi artık 'aşısızların pandemisi' pozisyonuna evrildi
13:03Milli atlet Ramil Guliyev, Ankara'da pizzacı açtı
12:59Doğum oranlarının düştüğü Çin'de tıbbi gereklilik dışı kürtaj kısıtlanacak