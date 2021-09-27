Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210927/millet-ittifakinin-ankara-il-baskanlari-bulustu-1049293605.html
Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu
Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu
Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T19:51+0300
2021-09-27T19:51+0300
ankara
chp
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049293529_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1a1853fe543d7fb59f3949bb23041f6d.jpg
Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları, bir araya gelerek, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Mogan Konukevi'nde yapılan toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve DP Ankara İl Başkanı Selami Genel katıldı.T24'ün haberine göre, toplantıda Ankara'nın öncelikli sorunları masaya yatırılırken, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan mültecilerin durumu da konuşuldu.Mülteci sorununun Ankara'da devam ettiğini ifade eden il başkanları, sorunların kaynağının hükümet olduğunu öne sürerek, “Sorunu oluşturanların çözümü üretmelerini beklemek ülkeye zaman kaybına vesile olmaktadır, çözümün adresi tekdir, çözüm erken seçimdir. Bir an önce Millete müracaat edilmeli, erken seçim ile Türkiye'nin önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.Toplantı sonunda il başkanlarının düzenli olarak bir araya gelmeye devam edecekleri belirtildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049293529_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_91e0fef6300101820f68a5bb571e9d53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, chp, millet ittifakı

Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu

19:51 27.09.2021
© TwitterMillet İttifak
Millet İttifak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Twitter
Abone ol
Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.
Millet İttifakı'nın Ankara İl Başkanları, bir araya gelerek, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Mogan Konukevi'nde yapılan toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve DP Ankara İl Başkanı Selami Genel katıldı.
T24'ün haberine göre, toplantıda Ankara'nın öncelikli sorunları masaya yatırılırken, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan mültecilerin durumu da konuşuldu.
Mülteci sorununun Ankara'da devam ettiğini ifade eden il başkanları, sorunların kaynağının hükümet olduğunu öne sürerek, “Sorunu oluşturanların çözümü üretmelerini beklemek ülkeye zaman kaybına vesile olmaktadır, çözümün adresi tekdir, çözüm erken seçimdir. Bir an önce Millete müracaat edilmeli, erken seçim ile Türkiye'nin önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda il başkanlarının düzenli olarak bir araya gelmeye devam edecekleri belirtildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:51Millet İttifakın'ın Ankara İl Başkanları buluştu
19:40Suriye'den dört bakan ikili ilişkileri görüşmek için Ürdün'e gitti
19:32Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
19:26Erdoğan: Bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok, bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu
19:18Takı kavgasında damat ile ailesinden 3 kişiyi vuran gelinin babası tutuklandı
19:07FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Şentürk'ten RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt
19:06Diyanet’ten ‘yapay et fetvası’ açıklaması
18:55Küresel ısınma araştırması: 40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı
18:51Taliban'dan militanlarına uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün
18:48İmamoğlu'ndan Instagram paylaşımı: Sadece yap
18:38Ermenistan: Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tam teşekküllü barışçıl çözüm süreci başlatılmalı
18:33Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
18:30TikTok’un akımı 6 yaşındaki kızı hastanelik etti
18:24Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı
18:17Sanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu
18:16Almanya, ilk kez parlamentoya trans milletvekilleri gönderdi
18:14İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını
18:05Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı
18:03Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus hibeleriyle ilgili açıklama
18:02Asya bebek, tedavi için Türkiye’den Güney Kıbrıs'a götürülüyor