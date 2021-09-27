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Türkmenistan, Bayraktar TB2'leri Bağımsızlık Günü'nde görücüye çıkardı
© AABayraktar TB2 İHA
© AA
Bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Türkmenistan, başkent Aşkabat'ta düzenlenen askeri geçit töreninde Baykar Savunma'dan satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez sergiledi.
Türkiye'nin Temmuz ayında ihraç ettiği Bayraktar TB2'ler, Türkmenistan'da ilk kez kamuoyunun huzuruna çıktı.
Bayraktar TB2'ler, Türkmenistan'da 30. Bağımsızlık Günü vesilesiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenindeki kortejde yer aldı.
Törende günün her saatinde ve çeşitli hava koşullarında kara kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için kullanılan Brezilya yapımı A-29 Super Tuсano savaş uçakları da ilk kez sergilendi.
İtalyan C-27J Spartan taktik askeri nakliye uçağı da ilk kez bir askeri geçit töreninde yer aldı. Geçit töreninin hava bölümünde öne çıkan araçlar ise, İtalyan yapımı M-346 savaş uçakları oldu.
Rus T-90 ve T-72M tankları da her yıl olduğu gibi törende sergilenen askeri araçlar arasında yer aldı.
Bayraktar TB2'ler, Türkmenistan'da 30. Bağımsızlık Günü vesilesiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenindeki kortejde yer aldı.
Törende günün her saatinde ve çeşitli hava koşullarında kara kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için kullanılan Brezilya yapımı A-29 Super Tuсano savaş uçakları da ilk kez sergilendi.
İtalyan C-27J Spartan taktik askeri nakliye uçağı da ilk kez bir askeri geçit töreninde yer aldı. Geçit töreninin hava bölümünde öne çıkan araçlar ise, İtalyan yapımı M-346 savaş uçakları oldu.
Rus T-90 ve T-72M tankları da her yıl olduğu gibi törende sergilenen askeri araçlar arasında yer aldı.