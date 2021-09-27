Türkmenistanlı öğrenci, üniversite saldırısında 20'den fazla kişinin kurtarılmasına yardım etmiş

Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre geçen pazartesi günü gerçekleştirilen, 6 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sırasında Türkmenistanlı bir öğrenci, 20’den fazla kişinin binanın dışına tahliye edilmesine yardım etti.



Açıklamaya göre kimya fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Türkmenistanlı Ovezberdi Sabırov, saldırı sırasında birinci kattaydı ve derse girmeyi bekliyordu. Birden silah sesleri duyan Sabırov, bağırarak yanından koşarak geçen öğrencileri gördü. Güvenlik görevlisi de öğrencinin gözleri önünde yaralandı.



Açıklamada, “Ovezberdi, aynı yerde kalmanın son derece güvensiz olduğunu ve acil çıkış aramak gerektiğini anladı. Öğrenci, Türkmen ve Rus arkadaşlarını topladı, aynı anda yakında bulunan herkesi alarak yedi numaralı binaya doğru yöneldi” ifadelerine yer verildi.



Yedi numaralı binada öğrencilere tahliye çıkışının gösterildiği belirtilen açıklamada, Sabırov’un bu şekilde 20’den fazla kişiyi dışarıya çıkarabildiği vurgulandı.



Metinde, “Yedi no.lu binanın acil çıkışının yanına gelen öğrenci, bir an önce yardım çağırmak için kaçamayacağını gördü, zira çıkışta çok fazla insan vardı. Ovezberdi o anda birinci kattaki pencereden atlamaya karar verdi” denildi.



Sabırov’un kampüsün dışına çıktığı, yolda herkese tehlike ile ilgili haber verdiği ve polisi aradığı ifade edilen açıklamada, Türkmenistan’da askerlik yapan öğrencinin bu tür durumlarda nasıl doğru hareket edilmesi gerektiğini bildiği vurgulandı.



Geçen pazartesi Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden kimliği bilinmeyen bir kişinin okula girerek tüfeğiyle ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı. Saldırganın üniversitenin öğrencilerinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.



Saldırganın 18 yaşında Timur Bekmansurov isimli bir öğrenci olduğu, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştığı öğrenilmişti. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada polise ateş açmış ve polisin karşılık vermesiyle yaralanmıştı.



Olayla ilgili ceza davası açılmış, 21 Eylül yas günü ilan edilmişti.