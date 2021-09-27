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Ürdün Veliaht Prensi Kovid-19'a yakalandı: Kral ve kraliçe karantina altında tutulacak
Ürdün Veliaht Prensi Kovid-19'a yakalandı: Kral ve kraliçe karantina altında tutulacak
Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğu, Kral II. Abdullah ve Kraliçe... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T22:30+0300
2021-09-27T22:30+0300
koronavirüs
ürdün
kral abdullah
veliaht prens
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Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi."Kovid-19'a karşı aşı yaptıran" Prens Hüseyin'in hafif semptomlar gösterdiği ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu aktarılan açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün evde karantina altında tutulacağı ifade edildi.Açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.Son verilere göre Ürdün'de şu ana kadar toplam 820 bin 798 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 10 bin 697 kişi öldü, 797 bin 773 kişi iyileşti.
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ürdün, kral abdullah, veliaht prens

Ürdün Veliaht Prensi Kovid-19'a yakalandı: Kral ve kraliçe karantina altında tutulacak

22:30 27.09.2021
© Facebook/QueenRaniaKral II. Abdullah ve Kraliçe Rania'
Kral II. Abdullah ve Kraliçe Rania' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© Facebook/QueenRania
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Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğu, Kral II. Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün boyunca evde karantina altında tutulacağı açıklandı.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
"Kovid-19'a karşı aşı yaptıran" Prens Hüseyin'in hafif semptomlar gösterdiği ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu aktarılan açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın ise tedbir amaçlı 5 gün evde karantina altında tutulacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Son verilere göre Ürdün'de şu ana kadar toplam 820 bin 798 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 10 bin 697 kişi öldü, 797 bin 773 kişi iyileşti.
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