https://tr.sputniknews.com/20210928/arastirma-21-yasinda-giydiginiz-pantolona-sigamiyorsaniz-diyabet-riskiniz-yuksek-1049319865.html

Araştırma: 21 yaşında giydiğiniz pantolona sığamıyorsanız diyabet riskiniz yüksek

Araştırma: 21 yaşında giydiğiniz pantolona sığamıyorsanız diyabet riskiniz yüksek

Uzmanlara göre, 21 yaşında giydiği pantolonun içine artık sığamayan yetişkinler, teknik olarak fazla kilolu olmasalar bile diyabet geliştirme riski altında. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:56+0300

2021-09-28T15:56+0300

2021-09-28T15:56+0300

araştırma

diyabet

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Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roy Taylor, 21 yaşında giydikleri pantolanların içine sığmayan yetişkinlere diyabet riski uyarısı yaptı. Taylor, "Şimdi aynı beden pantolona giremiyorsanız, fazla kilolu olmasanız bile çok fazla yağ taşıyorsunuz demektir. Bu nedenle tip 2 diyabet geliştirme riskiniz yüksektir" dedi. Prof. Taylor, yapılan araştırmaların sonuçlarına atıfta bulunarak, tip 2 diyabeti olan kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ini kaybetmeleri halinde durumu geri çevirme şansları olduğunu da belirtti. Söz konusu araştırmada 'normal’ bir vücut kitle indeksine sahip tip 2 diyabetli 12 kişiden sekizinin kilo kaybı sonrası yağ seviyelerini ve insülin hücrelerinin aktivitesini düşürmeyi başardığı tespit edildi.Doktorların özellikle tip 2 diyabet hastalarına daha erken aşama insülin tedavisi başlatma eğiliminde olduğunu belirten Taylor, “Bunun yerine kişi yüzde 10 ya da 15’i oranında kilo verirse, diyabetten kurtulabilir" diye konuştu. Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli seviyede insülin salgılayamaması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edememesi üzerine ortaya çıkıyor.

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2021

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araştırma, diyabet