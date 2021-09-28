https://tr.sputniknews.com/20210928/elma-tipi-vucut-sekliyla-kalp-hastaligina-yakalanmanin-iliskisi-ortaya-kondu-1049328326.html

Elma tipi vücut şekliyle kalp hastalığına yakalanmanın ilişkisi ortaya kondu

Elma tipi vücut şekliyle kalp hastalığına yakalanmanın ilişkisi ortaya kondu

Sigara, stresli ve hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi nedenler kalp hastalıkları için risk faktörleri oluştururken, bel bölgesinin ölçüsünün de kalp... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T18:17+0300

2021-09-28T18:17+0300

2021-09-28T19:01+0300

yaşam

araştırma

elma

bel

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Yapılan araştırmalar, bel çevresi tarafından belirlenen karın obezitesinin, bir kardiyovasküler hastalık risk belirteci olduğunu vurguluyor.Konuya ilişkin bir takım bilgiler veren Adatıp İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, elma tipi olarak adlandırılan vücut şeklinde sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.Adatıp İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bildirici, “Kalp hastalıkları konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de durum hiç iç açıcı değil. Yaklaşık 2 yıldır önemli bir virüsle mücadele halindeyiz. Evlere kapandık, stres seviyemiz yükseldi, hareketlerimiz kısıtlanırken yiyecek-içecek tüketimimiz arttı. Buna bağlı olarak artış gösteren fazla kilolu olma durumu da tartı üzerindeki sayıların rekabetine dönüştü. Oysaki sağlığımız hakkındaki ipuçlarını sadece tartı üzerindeki sayılardan alamayız. Fazla kilo ve yağ miktarının vücudun hangi bölgelerinde toplandığı da özellikle kalp sağlığı açısından önemli bir mesaj verebilir” dedi.'Kalp hastalığı ve tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha yüksek'Vücut Kitle İndeksi değerlerinin kişinin sağlığı hakkında önemli bilgiler verdiğini fakat yeterli olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Bildirici, özellikle karın ve bel bölgesinde fazla kilo ve yağlanmaların kalp sağlığı açısından daha büyük risk taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Bildirici, şunları söyledi:Bel çevrenizi rutin olarak ölçtürünYüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişileri belirlerken, vücut kitle indeksi ile birlikte bel çevresinin ölçülmesinin de önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bildirici, bunun sebebini ise, “İnsanlar yaşlandıkça kas kütlesi kaybetme eğilimi gösterir fakat karın / bel bölgesinden kilo alabilirler. Bu nedenle, toplam ağırlıkları ve VKİ aynı kalsa bile kişinin biriken yağ miktarı sağlığı için ciddi tehlike oluşturabilir. VKİ, bir kişinin genel vücut yağının nispeten net bir resmini sağlar, ancak yağın nerede olduğunu göstermez, bu da kişinin sağlık risklerini etkileyebilir. Bu yüzden kalp hastalıkları risk faktörleri belirlenirken diğer tetkiklerin yanında bel çevresinin de rutin olarak ölçüsü alınmalı, sağlık riskleri bir bütün içerisinde değerlendirilmelidir” şeklinde açıkladı.

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araştırma, elma, bel