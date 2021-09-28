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https://tr.sputniknews.com/20210928/girit-adasinda-5-buyuklugunde-deprem-1049304106.html
Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T08:30+0300
2021-09-28T08:30+0300
2021-09-28T08:29+0300
yaşam
girit
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
girit, deprem
Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.