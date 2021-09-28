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Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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girit, deprem

Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem

08:30 28.09.2021
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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