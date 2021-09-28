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https://tr.sputniknews.com/20210928/japonyada-kovid-19un-tedavisi-icin-sotrovimab-ilacina-onay-verildi-1049303332.html
Japonya'da Kovid-19'un tedavisi için 'sotrovimab' ilacına onay verildi
Japonya'da Kovid-19'un tedavisi için 'sotrovimab' ilacına onay verildi
Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T05:56+0300
2021-09-28T05:55+0300
dünya
japonya
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, 'sotrovimab' ilacının hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.Kovid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.Japonya'da temmuz ayı sonunda Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.
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japonya, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Japonya'da Kovid-19'un tedavisi için 'sotrovimab' ilacına onay verildi

05:56 28.09.2021
© REUTERS / ISSEI KATOJaponya- Havalimanı- Koronavirüs
Japonya- Havalimanı- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / ISSEI KATO
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Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.
Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.
Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, 'sotrovimab' ilacının hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
Kovid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.
NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.
Japonya'da temmuz ayı sonunda Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.
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