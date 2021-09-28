Kurtulmuş: AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir

“Biz ne kadar rahatız değil mi? 2023’de Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz, onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Zaten biliyorsunuz ittifakları gizli, anlaşmaları gizli ama iş birlikleri açık olanlar var. Bugün de bir deklarasyon yayınlamışlar diyorlar ki ‘Biz ittifak arayışında filan değiliz.’ Arayışta değiller çünkü ittifaklarını gizli bir şekilde kurmuş vaziyetteler. HDP’den bahsediyorum. CHP ile İYİ Parti onlar ortada görünüyor, diğer partiler de yanlarında görünüyor. Peki her gün seçim istiyorsunuz. “Biz ne kadar rahatız değil mi? 2023’de Cumhurbaşkanımızı cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz, onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Zaten biliyorsunuz ittifakları gizli, anlaşmaları gizli ama iş birlikleri açık olanlar var. Bugün de bir deklarasyon yayınlamışlar diyorlar ki ‘Biz ittifak arayışında filan değiliz.’ Arayışta değiller çünkü ittifaklarını gizli bir şekilde kurmuş vaziyetteler. HDP’den bahsediyorum. CHP ile İYİ Parti onlar ortada görünüyor, diğer partiler de yanlarında görünüyor. Peki her gün seçim istiyorsunuz.

Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? ‘Buluruz o adayı’ diyorlar. İyi de biri ben cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor, öteki de ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor. Öteki hanımefendi bugün değiştirmiş ‘Ben başbakan olmak istiyorum’ diyor. İyi de değerli kardeşim başbakanlık sitemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok. ‘Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitirip tekrar başbakanlığa geçeceğiz’ diyorlar. İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış, başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşursunuz? Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? ‘Buluruz o adayı’ diyorlar. İyi de biri ben cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor, öteki de ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor. Öteki hanımefendi bugün değiştirmiş ‘Ben başbakan olmak istiyorum’ diyor. İyi de değerli kardeşim başbakanlık sitemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok. ‘Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitirip tekrar başbakanlığa geçeceğiz’ diyorlar. İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış, başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşursunuz?