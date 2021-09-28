https://tr.sputniknews.com/20210928/oxford-universitesi-acikladi-koronavirus-en-cok-kimi-hedef-aliyor-1049333642.html

Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs en çok kimi hedef alıyor?

Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs en çok kimi hedef alıyor?

Oxford Üniversitesi'nin 421 bin hastanın verilerini inceleyerek yaptığı araştırma ile koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T22:29+0300

2021-09-28T22:29+0300

2021-09-28T22:29+0300

yaşam

oxford üniversitesi

birleşik krallık

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Son dönemde Delta varyantı ile adını duyuran koronavirüs ile ilgili son araştırma Birleşik Krallık'tan geldi. Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları son dönemin en kapsamlı çalışmasına imza attı.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 421 bin hastanın verilerini analiz eden ekip koronavirüse yakalanması durumunda hastanelik olma şansı en yüksek grup belirlendi.Ekip sigara içenlerin hastaneye kaldırılma ve koronavirüsten ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Açıklanan sonuçlara göre, sigara içenlerin Kovid'e yakalanırlarsa hastaneye kaldırılma olasılıklarının yüzde 80 daha fazla.Yine İngiltere'de yapılan bir araştırma ile aşı tartışmalarına son nokta konuldu. Aşı olmayanların koronavirüse yakalanma oranın olanlara oranla 3 kat fazla olduğu belirlendi.Ulusal İstatistik Enfeksiyon Araştırması Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, iki doz Pfizer aşısı olanların aşı olmayan birine kıyasla Covid için pozitif test etme olasılığı yüzde 66 daha az. Moderna için bu rakam yüzde 76 ve AstraZeneca için ise yüzde 54.

birleşik krallık

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oxford üniversitesi, birleşik krallık