https://tr.sputniknews.com/20210928/pfizer-koronavirus-hapinda-yeni-asamaya-gecti-1049315930.html
Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, virüse maruz kalmış kişilerde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için geliştirilen oral antiviral hapa yönelik... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:29+0300
2021-09-28T14:29+0300
2021-09-28T14:31+0300
koronavirüs
ilaç
pfizer
deneme
satış
kâr
deney
net kâr
hap
kovid-19
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Pfizer tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, şirketin oral ilacı PF-07321332'yi, teyit edilmiş Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişiyle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkin katılımcıda test edecek.Söz konusu ilaç, virüsün çoğalması için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandı. Hapların aynı zamanda HIV enfeksiyonunun kombinasyon tedavilerinde de yaygın olarak kullanılan düşük dozda ritonavir ile birlikte uygulanacağı açıklandı.Pfizer tarafından yapılan açıklamada, ilacın ağızdan uygulanmak üzere özel olarak geliştirildiği belirtilerek, "Böylece, potansiyel olarak ilk enfeksiyon belirtisinde hastaların hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan bu ilaç reçete edilebilir" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20210427/pfizerin-koronavirus-hapi-yil-sonunda-satisa-sunulabilir-1044366398.html
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ilaç, pfizer, deneme, satış, kâr, deney, net kâr, hap, kovid-19
Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
14:29 28.09.2021 (güncellendi: 14:31 28.09.2021)
Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, virüse maruz kalmış kişilerde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için geliştirilen oral antiviral hapa yönelik çalışmalarda yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.
Pfizer tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, şirketin oral ilacı PF-07321332'yi, teyit edilmiş Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişiyle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkin katılımcıda test edecek.
Söz konusu ilaç, virüsün çoğalması için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandı.
Hapların aynı zamanda HIV enfeksiyonunun kombinasyon tedavilerinde de yaygın olarak kullanılan düşük dozda ritonavir ile birlikte uygulanacağı açıklandı.
Pfizer tarafından yapılan açıklamada, ilacın ağızdan uygulanmak üzere özel olarak geliştirildiği belirtilerek, "Böylece, potansiyel olarak ilk enfeksiyon belirtisinde hastaların hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan bu ilaç reçete edilebilir" dendi.