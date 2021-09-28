https://tr.sputniknews.com/20210928/pfizer-koronavirus-hapinda-yeni-asamaya-gecti-1049315930.html

Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti

Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti

Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, virüse maruz kalmış kişilerde Kovid-19'un yayılmasını önlemek için geliştirilen oral antiviral hapa yönelik... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:29+0300

2021-09-28T14:29+0300

2021-09-28T14:31+0300

koronavirüs

ilaç

pfizer

deneme

satış

kâr

deney

net kâr

hap

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4007e3f8af9904b0a9f920eea242c3b0.jpg

Pfizer tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma, şirketin oral ilacı PF-07321332'yi, teyit edilmiş Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişiyle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkin katılımcıda test edecek.Söz konusu ilaç, virüsün çoğalması için gerekli olan bir anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandı. Hapların aynı zamanda HIV enfeksiyonunun kombinasyon tedavilerinde de yaygın olarak kullanılan düşük dozda ritonavir ile birlikte uygulanacağı açıklandı.Pfizer tarafından yapılan açıklamada, ilacın ağızdan uygulanmak üzere özel olarak geliştirildiği belirtilerek, "Böylece, potansiyel olarak ilk enfeksiyon belirtisinde hastaların hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan bu ilaç reçete edilebilir" dendi.

https://tr.sputniknews.com/20210427/pfizerin-koronavirus-hapi-yil-sonunda-satisa-sunulabilir-1044366398.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilaç, pfizer, deneme, satış, kâr, deney, net kâr, hap, kovid-19