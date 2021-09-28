https://tr.sputniknews.com/20210928/putinden-alman-opera-yonetmeni-freye-rusya-pasaportu-1049300152.html
Putin'den Alman opera yönetmeni Frey'e Rusya pasaportu
Putin'den Alman opera yönetmeni Frey'e Rusya pasaportu
Rusya Devlet Başkanı Putin, aralarında Boşoy Tiyatrosu Genel Direktör Danışmanı ve opera yönetmeni Hans-Joachim Frey olmak üzere bir dizi yabancıya Rusya... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T01:18+0300
2021-09-28T01:18+0300
2021-09-28T01:18+0300
dünya
rusya
vladimir putin
bolşoy tiyatrosu
opera
rusya vatandaşı
hans-joachim frey
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, "Aşağıdaki isimlerin Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınmasına karar verildi: 10 Temmuz 1965 Almanya doğumlu Hans-Joachim Frey" ifadeleri yer aldı.Alman kültür yöneticisi ve opera yönetmeni Hans-Joachim Frey, uzun zamandır Rusya'da yönetmen-yapımcı olarak çalışıyor.Frey’in 'Rusya'yı sevmeyi öğrenmek' adlı kitabın Rusça çevirisinin önsüzünü Rusya lideri Putin yazmıştı. Yaklaşık 3 yıl önce yayınlanan kitap, Almanya’da en çok satılan kitaplar arasına girmeyi başarmıştı.Alman yönetmen, bu kitabında, Rusya Devlet Başkanı Putin’le 2009’da gerçekleşen ilk görüşmesini, Rusya’ya nasıl geldiğini, çalışmaya başladığını ve taşınma kararı aldığını, Rusya’yı nasıl sevdiğini anlatıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210331/rus-kulturunun-gozdesi-bolsoy-tiyatrosu-1044162704.html
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rusya, vladimir putin, bolşoy tiyatrosu, opera, rusya vatandaşı, hans-joachim frey
Putin'den Alman opera yönetmeni Frey'e Rusya pasaportu
Rusya Devlet Başkanı Putin, aralarında Boşoy Tiyatrosu Genel Direktör Danışmanı ve opera yönetmeni Hans-Joachim Frey olmak üzere bir dizi yabancıya Rusya vatandaşlığının verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararın metninde, "Aşağıdaki isimlerin Rusya Federasyonu vatandaşlığına alınmasına karar verildi: 10 Temmuz 1965 Almanya doğumlu Hans-Joachim Frey" ifadeleri yer aldı.
Alman kültür yöneticisi ve opera yönetmeni Hans-Joachim Frey, uzun zamandır Rusya'da yönetmen-yapımcı olarak çalışıyor.
Frey’in 'Rusya'yı sevmeyi öğrenmek' adlı kitabın Rusça çevirisinin önsüzünü Rusya lideri Putin yazmıştı. Yaklaşık 3 yıl önce yayınlanan kitap, Almanya’da en çok satılan kitaplar arasına girmeyi başarmıştı.
Alman yönetmen, bu kitabında, Rusya Devlet Başkanı Putin’le 2009’da gerçekleşen ilk görüşmesini, Rusya’ya nasıl geldiğini, çalışmaya başladığını ve taşınma kararı aldığını, Rusya’yı nasıl sevdiğini anlatıyor.