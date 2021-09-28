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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210928/standard--poors-turkiyeye-yonelik-2021-yili-icin-ekonomik-buyume-tahminini-yukseltti-1049312133.html
Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:06+0300
2021-09-28T13:06+0300
2021-09-28T13:15+0300
standard & poor's
ekonomi
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Standard & Poor’s, Türkiye için 2021 tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya çıkardı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
standard & poor's
Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
13:06 28.09.2021 (güncellendi: 13:15 28.09.2021)
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti.
Standard & Poor’s, Türkiye için 2021 tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya çıkardı.