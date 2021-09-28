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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
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Standard &amp; Poor’s, Türkiye için 2021 tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya çıkardı.
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standard & poor's

Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti

13:06 28.09.2021 (güncellendi: 13:15 28.09.2021)
© REUTERS / Brendan McDermidStandard & Poor's
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yükseltti.
Standard & Poor’s, Türkiye için 2021 tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya çıkardı.
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