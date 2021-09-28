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UEFA'dan Avrupa Süper Ligi soruşturmalarına iptal
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi soruşturmalarına iptal
UEFA Temyiz Kurulu; "Avrupa Süper Ligi" konusunda Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhinde açılan soruşturmaları iptal etti. Söz konusu kulüpler hakkında... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T02:39+0300
2021-09-28T02:39+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
soruşturma
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UEFA, bir Madrid mahkemesinin Süper Lig'in kurulmasına öncülük eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un cezalandırılmaması gerektiğine hüküm vermesinin ardından bu külüpler hakkındaki yasal işlemleri iptal etti.UEFA, üç kulüp hakkında soruşturma başlattı; ancak İsviçreli yetkililerin Madrid'deki ticari mahkemenin, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili yasal hükümlülüklerini iletmesinin ardından kararından vaz geçti. UEFA son olarak yürütmenin tamamen geçersiz olduğunu deklare etti.UEFA'dan yapılan açıklamada, "FC Barcelona, Juventus FC ve Real Madrid CF aleyhindeki "Süper Lig" ile bağlantılı UEFA'nın olası bir ihlaliyle ilgili davanın durdurulmasının ardından, UEFA Temyiz Kurulu yargılamaları geçersiz ilan etti ve dava hiç açılmamış gibi geçersiz sayıldı" denildi.Nisan ayında Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un da aralarında bulunduğu İngiltere, İtalya ve İspanya'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'ni kurmuş; ancak proje taraftarlar, politikacılar ve futbol yetkililerinin büyük baskısının ardından sadece iki gün sonra çökmüştü.Temmuz ayında ise 17. Madrid Ticaret Mahkemesi, UEFA'nın altısı İngiltere Premier Lig kulüpleri olmak üzere 9 kulübe verdiği tüm mali ve sportif cezaların düşürülmesi kararını verdi.
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uefa, uefa avrupa ligi, soruşturma

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi soruşturmalarına iptal

02:39 28.09.2021
© AAUEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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UEFA Temyiz Kurulu; "Avrupa Süper Ligi" konusunda Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhinde açılan soruşturmaları iptal etti. Söz konusu kulüpler hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının daha önce hiç soruşturma açılmamış gibi geçersiz sayılacağı açıklandı.
UEFA, bir Madrid mahkemesinin Süper Lig'in kurulmasına öncülük eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un cezalandırılmaması gerektiğine hüküm vermesinin ardından bu külüpler hakkındaki yasal işlemleri iptal etti.

UEFA, üç kulüp hakkında soruşturma başlattı; ancak İsviçreli yetkililerin Madrid'deki ticari mahkemenin, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili yasal hükümlülüklerini iletmesinin ardından kararından vaz geçti. UEFA son olarak yürütmenin tamamen geçersiz olduğunu deklare etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "FC Barcelona, Juventus FC ve Real Madrid CF aleyhindeki "Süper Lig" ile bağlantılı UEFA'nın olası bir ihlaliyle ilgili davanın durdurulmasının ardından, UEFA Temyiz Kurulu yargılamaları geçersiz ilan etti ve dava hiç açılmamış gibi geçersiz sayıldı" denildi.

Nisan ayında Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un da aralarında bulunduğu İngiltere, İtalya ve İspanya'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'ni kurmuş; ancak proje taraftarlar, politikacılar ve futbol yetkililerinin büyük baskısının ardından sadece iki gün sonra çökmüştü.

Temmuz ayında ise 17. Madrid Ticaret Mahkemesi, UEFA'nın altısı İngiltere Premier Lig kulüpleri olmak üzere 9 kulübe verdiği tüm mali ve sportif cezaların düşürülmesi kararını verdi.
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