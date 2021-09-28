https://tr.sputniknews.com/20210928/uzmanlardan-yesil-cayin-bazi-durumlarda-zararli-olabilecegi-konusunda-uyari-1049335890.html

Uzmanlardan, yeşil çayın bazı durumlarda zararlı olabileceği konusunda uyarı

Uzmanlardan, yeşil çayın bazı durumlarda zararlı olabileceği konusunda uyarı

Rus beslenme uzmanı Svetlana Fus, yeşil çayın en iyi canlandırıcı içeceklerden biri olarak kabul edildiğini, fakat bazı insanların bu içeceği tüketmemesinin... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T23:49+0300

2021-09-28T23:49+0300

2021-09-28T23:49+0300

yaşam

sağlık

çay

yeşil çay

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Rus beslenme uzmanı Svetlana Fus, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeşil çayın tüm artılarına karşın bazı kişilerin sağlık durumlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.Yeşil çayın antioksidan, B vitamini, mineral, tanen ve kafein bakımından zengin olduğuna, ayrıca temizleyici ve bakterisit işlevlerinin bulunduğuna dikkat çeken uzman, bununla birlikte bazı durumlarda bu içeceğin insan sağlığına zararlı olabileceğini vurguladı.Örneğin hamile kadınların, kafein içerdiği ve folik asit emilimini engellediği için fazla yeşil çay tüketmekten veya çok demli çay hazırlamaktan kaçınması gerektiğinin altını çizen Fus, aynı nedenle glokom ve hipertansiyon hastalarının da yeşil çayı tüketmemesi gerektiğini ifade etti.Tanenin vücuttaki demir seviyesini etkilediğini, ayrıca kalsiyum ve magnezyum emilimini olumsuz etkilediğini söyleyen Fus, bu nedenle yeşil çayın yemekle birlikte değil, yemekten bir saat sonra tüketilmesini tavsiye etti.Rus uzman, tanenin ayrıca mukoza zarını tahriş edebileceğine dikkat çekerek, bu nedenle onikiparmak ülseri ya da hastalıkları olanlar tarafından içilmemesi gerektiğini vurguladı.Dikkatli çay seçiminin önemine de vurgu yapan Fus, buzlu çayın birçok zararlı madde içerdiğini hatırlattı. Rus uzman ayrıca çaya tatlı gıdaların eklenmesini önermediğini, aynı zamanda çayı paketlenmiş değil, yaprak halinde satın alınmasını tavsiye etti. Fus, yeşil çay tüketmenin günlük normunun günde üç-dört bardak olduğu bilgisini verdi.

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sağlık, çay, yeşil çay