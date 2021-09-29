https://tr.sputniknews.com/20210929/avustralyada-tarihi-anlasma-dunyanin-en-eski-tropikal-yagmur-ormani-aborjin-halkina-iade-edildi-1049357269.html

Avustralya'da tarihi anlaşma: Dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı Aborjin halkına iade edildi

Avustralya'da tarihi anlaşma: Dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı Aborjin halkına iade edildi

Avustralya'da Queensland hükümeti yapılan tarihi anlaşma ile dünyanın en eski tropik yağmur ormanı Daintree, yerli Aborjin halkına iade edildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:54+0300

2021-09-29T15:54+0300

2021-09-29T15:54+0300

dünya

avustralya

aborjinler

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180 milyon yıldan uzun süredir Aborijin halkına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası alanı olan 395.467 dönümlük Daintree milli parkı, bugün gerçekleştirilecek törenle geleneksel sahiplerine geri verilecek.Dört yıllık müzakere sürecinin ardından Queensland hükümeti yapılan tarihi anlaşma kapsamında, Daintree Milli parkı Aborijin halkı tarafından Queensland eyalet hükümeti ile birlikte yönetilecek.Anlaşmaya göre Daintree'nin yanı sıra , Ngalba Bulal, Kalkajaka (kalkayaka) ve Hope Islands milli parkları da Aborijinlere devredilecek.Avustralya'nın Tropik Yönetim Otoritesi ve UNESCO Uluslararası Yerli Halklar Dünya Mirası Forumu Başkanı Chrissy Grant, Daintree ve çevresinin geri verilmesinin, Aborijin halkının 1988 dünya mirası sürecine dahil olmadığı anlamına gelen tarihsel yanlışın ele alınmasına da yardımcı olacağını söyledi.Büyük Set Resifi ile sınır komşusu olan ormanda 3 binden fazla bitki türünün yanı sıra 107 memeli, 368 kuş ve 113 sürüngen türü yaşıyor. Geçen hafta da daha önce Fraser Adası'nın ismi, yerel Butchulla dilinde "cennet" anlamına gelen geleneksel adı K'Gari olarak değiştirilmişti.

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