https://tr.sputniknews.com/20210929/belarus-lideri-lukasenko-yeni-anayasa-ile-ilgili-referandumun-tarihini-belirledi-1049337888.html

Belarus lideri Lukaşenko, yeni Anayasa ile ilgili referandumun tarihini belirledi

Belarus lideri Lukaşenko, yeni Anayasa ile ilgili referandumun tarihini belirledi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin Anayasası'ndaki değişiklikler ile ilgili referandumun en geç Şubat 2022'de gerçekleşeceğini duyurdu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T01:15+0300

2021-09-29T01:15+0300

2021-09-29T01:15+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

referandum

anayasa

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Belarus'un resmi haber ajansı BelTA’nın aktardığı üzere Lukaşenko, ülkenin Anayasasındaki değişiklikler ile ilgili referandumun en geç Şubat 2022'de gerçekleşeceğini belirtti.Lukaşenko, “Anayasal düzenlemeler ile ilgili tüm çalışmaların Belarus toplumunun pekişmesi için temel oluşturması, ülkenin gelecekteki gelişimi için sağlam bir yasal temel oluşturması önemli. Böyle olacağına eminim, çünkü nihai kararı halk verecek. Daha önce de dediğim gibi, referandum en geç gelecek yılın şubat ayında yapılacak” diye konuştu.Bununla birlikte Belarus lideri, Anayasa komisyonunun genişletilmiş toplantısında ülkenin yeni anayasa taslağının bir versiyonunun mevcut olduğunu vurguladı.Sputnik Belarus daha önce komisyonun, diğer hususların yanı sıra Belarus Halk Meclisi'nin statüsü ve ölüm cezası ile ilgili konuları da Lukaşenko’nun değerlendirmesine sunacağını bildirmişti.Lukaşenko 20 Eylül’de Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili referandum düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Belarus lideri, bu sürecin organizasyonunun yerel iktidar organlarının da görevi olduğunu, bunula birlikte ‘herkesin kendi işlevi olacağını, fakat hedefin herkes için tek olacağını’ ifade etmişti.11 Ağustos'ta, Belarus'un tarafsızlık çabalarına ilişkin hükmün güncellenmiş Anayasa metninden çıkarılmasının önerildiği açıklanmıştı. Yeni metne ayrıca Belarus topraklarından diğer ülkelere herhangi bir tehdit gelmeyeceği şeklinde bir hükmün eklenmesi önerilmişti.21 Temmuz'da Anayasa komisyonu, Devlet Başkanı görev süresinin iki dönemle sınırlandırılmasını önermişti, ayrıca devlet başkanlığı yönetim biçiminin korunması, fakat bu makam için yaş sınırının 35’ten 40’a çıkarılması fikri dile getirilmişti.Bundan önce ise komisyon, Devlet Başkanı’nın yasama işlevinin sınırlandırılmasını ve kanun hükmünde kararname çıkarma olanağından mahrum edilmesini teklif etmişti.

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belarus, aleksandr lukaşenko, referandum, anayasa