https://tr.sputniknews.com/20210929/brezilyada-korku-filmi-gibi-olay-binalar-bir-anda-ortadan-kayboldu-1049362229.html

Brezilya’da korku filmi gibi olay: Binalar bir anda ortadan kayboldu

Brezilya’da korku filmi gibi olay: Binalar bir anda ortadan kayboldu

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen kum fırtınası korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T17:42+0300

2021-09-29T17:42+0300

2021-09-29T17:59+0300

dünya

brezilya

rüzgar

görüntü

korku filmi

kum fırtınası

toprak

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Brezilya'da Pazar günü Sao Paulo eyaletindeki Presidente Prudente, Franca, Jales, Araçatuba ve Barretos şehirlerinde ve Minas Gerais eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle oluşan toz bulutu sokakları karanlığa çevirdi.Bölge sakinlerinde panik ve şaşkınlığa neden olan fırtına, korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu.Uzmanlar, yaşanan kum fırtınasına bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ve şiddetli rüzgarın sebep olduğunu ifade etti.Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kum fırtınası sırasında Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde rüzgar saatte 60 kilometre hıza ulaşırken, Ribeirao Preto Havalimanı çevresinde esen rüzgarın hızı saatte 92.7 kilometre olarak ölçüldü.Ekim ayının başlarında Brezilya'nın güney kesimlerinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasının kum fırtınası riskini artıracağı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210819/cezayiri-kum-firtinasi-vurdu-1048174231.html

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brezilya, rüzgar, görüntü, korku filmi, kum fırtınası, toprak