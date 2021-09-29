https://tr.sputniknews.com/20210929/ermenistanda-bir-brezilya-vatandasini-midesinde-300-bin-dolar-degerinde-kokainle-yakalandi-1049336799.html

Ermenistan'da bir Brezilya vatandaşı, midesinde 300 bin dolar değerinde kokainle yakalandı

Ermenistan'da bir Brezilya vatandaşı, midesinde 300 bin dolar değerinde kokainle yakalandı

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi, Sao Paulo'dan Doha'da mola vererek Erivan'a gelen bir Brezilya vatandaşının midesinde 300 bin dolar değerinde kokain... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:23+0300

2021-09-29T00:23+0300

2021-09-29T00:23+0300

dünya

ermenistan

uyuşturucu kaçakçılığı

kokain

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinden yola çıkarak Katar'ın başkenti Doha'da mola veren ve sonrasında Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gelen bir kişi, midesinde 300 bin dolar değerinde kokainle yakalandı.Ermenistan Devlet Gelir Komitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadele şubesi memurları, Erivan'daki Zvartnots havaalanına gelen bir Brezilya vatandaşını incelemeye almaya karar verdi. Kendisine bir tıbbi tesise kadar eşlik edildi. Bir CT taraması ve devamındaki tıbbi muayeneler, Brezilya'dan Ermenistan'a toplam ağırlığı 746 gram olan 80 kapsül kokain kaçırdığını ortaya çıkardı" ifadelerine yer verildi.Komite, kaçakçının 24 saatlik uçuşu sırasında aşırı doz ve ölüme yol açabilecek bir kapsül yırtılması olasılığından kaynaklı büyük risklerle karşı karşıya kaldığını kaydetti.Öte yandan Komite'ye göre, şahsın üzerindeki uyuşturucunun ülkenin karaborsasındaki maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.Tutuklanan şahıs hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla dava açıldı.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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ermenistan, uyuşturucu kaçakçılığı, kokain