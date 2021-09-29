HDP'li Gergerlioğlu: Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında Bitlis'te bir camide asılı tabelanın fotoğrafını paylaştı.Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen Gergerlioğlu, "Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu? Bitliste bir cami... Asılı bir tabela... Bitlis yüzde 90'ı Kürt şehridir. Diyanet, camilerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusçaya rahatlıkla izin veriyor. Ama Kürtçe tabela asmak ya da Kürtçe hutbe vermek, Kürtçe ibadetini yapmak yasak oluyor" dedi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu?" diye seslendi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında Bitlis'te bir camide asılı tabelanın fotoğrafını paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen Gergerlioğlu, "Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu? Bitliste bir cami... Asılı bir tabela... Bitlis yüzde 90'ı Kürt şehridir. Diyanet, camilerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusçaya rahatlıkla izin veriyor. Ama Kürtçe tabela asmak ya da Kürtçe hutbe vermek, Kürtçe ibadetini yapmak yasak oluyor" dedi.
Ey Diyanet Allah kürtçe bilmiyor mu?
Bitliste bir cami... Asılı bir tabela...
Bitlis % 90ı Kürt şehridir. Diyanet, camilerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusçaya rahatlıkla izin veriyor.Ama Kürtçe tabela asmak yada kürtçe hutbe vermek, Kürtçe ibadetini yapmak yasak oluyor. pic.twitter.com/R3rpcvHz9B