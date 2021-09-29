https://tr.sputniknews.com/20210929/hdpli-gergerlioglu-ey-diyanet-allah-kurtce-bilmiyor-mu-1049347686.html

HDP'li Gergerlioğlu: Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu?

HDP'li Gergerlioğlu: Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu?" diye seslendi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:37+0300

2021-09-29T12:37+0300

2021-09-29T12:37+0300

türkiye

hdp

kürtçe

diyanet işleri başkanlığı

ömer faruk gergerlioğlu

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında Bitlis'te bir camide asılı tabelanın fotoğrafını paylaştı.Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen Gergerlioğlu, "Ey Diyanet, Allah Kürtçe bilmiyor mu? Bitliste bir cami... Asılı bir tabela... Bitlis yüzde 90'ı Kürt şehridir. Diyanet, camilerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusçaya rahatlıkla izin veriyor. Ama Kürtçe tabela asmak ya da Kürtçe hutbe vermek, Kürtçe ibadetini yapmak yasak oluyor" dedi.

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hdp, kürtçe, diyanet işleri başkanlığı, ömer faruk gergerlioğlu