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https://tr.sputniknews.com/20210929/imamoglu-ve-sabanci-bir-araya-geldi-1049352230.html
İmamoğlu ve Sabancı bir araya geldi
İmamoğlu ve Sabancı bir araya geldi
İBB ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı” hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İnsanların güzel... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:14+0300
2021-09-29T14:14+0300
yaşam
istanbul
güler sabancı
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile birlikte, peyzajı tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı”nda ve yeniden düzenlenen sahil bandında incelemelerde bulundu.İnceleme gezisinde İmamoğlu ve Sabancı’ya, Bebek Parkı’na komşu Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil de eşlik etti. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirme konuşmasını, parkın sembollerinden “yatık sofora” ağacının önünde yaptı. Park ve sahil bandındaki yenileme çalışmalarını, Sabancı Vakfı'yla iş birliği içinde tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Bebek Parkı, İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Bu güzel yerde daha önce de Sabancı Vakfı'nın buraya özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sunulduğunu biliyorduk. Zira o vesileyle de çok değerli Türkan Sabancı hanımefendinin ismini taşıyor” dedi.'Doğallığına asla dokunulmadı'Hem İstanbul’a hem de kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara duydukları saygıdan dolayı Sabancı Vakfı’yla iş birliğine gittiklerini söyleyen İmamoğlu, yenileme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:'Boğaz boyundaki parklanmayla ilgili ciddi bir çalışma içinde olduklarını' aktaran İmamoğlu, bu konuda ilgili bakanlık ve valilikle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Bölgedeki Mısır Konsolosluğu ile de çalışmalar sırasında iletişim halinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, Başkonsolos Khalil’e gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti. Sabancı’ya da teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “İsmi burada yaşayan Türkan Hanım'a, Allah sağlık sıhhat versin, güzelliklerle yaşamı devam etsin dileğimi ifade etmek istiyorum. Bu tarz yeşil alanların, parkların en üst seviyede kullanıma açıldığı ve gerçekten yeşilin korunduğu, doğanın korunduğu ve geliştirildiği bir kent yapısı İstanbul'un geleceğinin en önemli teminatıdır. Bunun da altını çizerek, bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.İmamoğlu, Sabancı ve Khalil, parka konumlandırılmış yeni oturma gruplarını deneyimleyip, sahilde Boğaz manzarasıyla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, incelemenin ardından sanatçı Alper Aydın’ın, Bebek Sergisi’nde görülebilecek “Yol” adlı sergisini gezdi.
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istanbul, güler sabancı, ekrem imamoğlu

İmamoğlu ve Sabancı bir araya geldi

14:14 29.09.2021
© Fotoğraf : İBBEkrem İmamoğlu - kreş
Ekrem İmamoğlu - kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : İBB
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İBB ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı” hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İnsanların güzel manzarayı hem Boğaz’ı hem Boğaz’ın karşısındaki bu güzelliği doya doya izlemeleri noktasında bir oturma alanı tesis ettik” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile birlikte, peyzajı tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı”nda ve yeniden düzenlenen sahil bandında incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisinde İmamoğlu ve Sabancı’ya, Bebek Parkı’na komşu Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil de eşlik etti. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirme konuşmasını, parkın sembollerinden “yatık sofora” ağacının önünde yaptı. Park ve sahil bandındaki yenileme çalışmalarını, Sabancı Vakfı'yla iş birliği içinde tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Bebek Parkı, İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Bu güzel yerde daha önce de Sabancı Vakfı'nın buraya özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sunulduğunu biliyorduk. Zira o vesileyle de çok değerli Türkan Sabancı hanımefendinin ismini taşıyor” dedi.

'Doğallığına asla dokunulmadı'

Hem İstanbul’a hem de kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara duydukları saygıdan dolayı Sabancı Vakfı’yla iş birliğine gittiklerini söyleyen İmamoğlu, yenileme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Bir kere doğallığına asla dokunulmadı. Hatta, korundu ve geliştirildi. Tehdit altında olan bazı bitkiler, ağaçların bu anlamda özel bir çabayla daha uzun süreli yaşamına devam etmesi noktasında çok özel tedbirler alındı. Çevrede görüntüsü itibariyle burayı rahatsız eden, başta otoparkı olmak üzere birçok noktası özenle düzenlendi ve buraya yakışır çevreye yakışır, Bebek’e yakışır hale getirildi. Burada ticari noktalar vardı. Bu noktalara dair de yine düzenlemeler, düzeltmeler yapıldı. Onların da varlığı korundu. Sahil bölümünde ne yazık ki tümden çökmüş bir bölüm vardı. Burada ciddi bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği yapılırken, sahilde 160’a yakın kazık çakılması gerekiyordu. Bu, 35 metre derinliğinde bir kazıklama işiydi. Biz, orayı, insani kullanıma açık olması noktasında uygunsuz tekne parklanmalarını engelleyici, insanların güzel manzarayı hem Boğaz’ı hem Boğaz’ın karşısındaki bu güzelliği doya doya izlemeleri noktasında bir oturma alanı tesis ettik. Buradaki parklanmayı tümden yasakladık.”
'Boğaz boyundaki parklanmayla ilgili ciddi bir çalışma içinde olduklarını' aktaran İmamoğlu, bu konuda ilgili bakanlık ve valilikle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Bölgedeki Mısır Konsolosluğu ile de çalışmalar sırasında iletişim halinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, Başkonsolos Khalil’e gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti.
Sabancı’ya da teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “İsmi burada yaşayan Türkan Hanım'a, Allah sağlık sıhhat versin, güzelliklerle yaşamı devam etsin dileğimi ifade etmek istiyorum. Bu tarz yeşil alanların, parkların en üst seviyede kullanıma açıldığı ve gerçekten yeşilin korunduğu, doğanın korunduğu ve geliştirildiği bir kent yapısı İstanbul'un geleceğinin en önemli teminatıdır. Bunun da altını çizerek, bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İmamoğlu, Sabancı ve Khalil, parka konumlandırılmış yeni oturma gruplarını deneyimleyip, sahilde Boğaz manzarasıyla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, incelemenin ardından sanatçı Alper Aydın’ın, Bebek Sergisi’nde görülebilecek “Yol” adlı sergisini gezdi.
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