https://tr.sputniknews.com/20210929/imamoglu-ve-sabanci-bir-araya-geldi-1049352230.html

İmamoğlu ve Sabancı bir araya geldi

İmamoğlu ve Sabancı bir araya geldi

İBB ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı” hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İnsanların güzel... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T14:14+0300

2021-09-29T14:14+0300

2021-09-29T14:14+0300

yaşam

istanbul

güler sabancı

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile birlikte, peyzajı tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı”nda ve yeniden düzenlenen sahil bandında incelemelerde bulundu.İnceleme gezisinde İmamoğlu ve Sabancı’ya, Bebek Parkı’na komşu Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil de eşlik etti. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirme konuşmasını, parkın sembollerinden “yatık sofora” ağacının önünde yaptı. Park ve sahil bandındaki yenileme çalışmalarını, Sabancı Vakfı'yla iş birliği içinde tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Bebek Parkı, İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi. Bu güzel yerde daha önce de Sabancı Vakfı'nın buraya özel ilgi gösterdiğini ve yapımına katkı sunulduğunu biliyorduk. Zira o vesileyle de çok değerli Türkan Sabancı hanımefendinin ismini taşıyor” dedi.'Doğallığına asla dokunulmadı'Hem İstanbul’a hem de kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara duydukları saygıdan dolayı Sabancı Vakfı’yla iş birliğine gittiklerini söyleyen İmamoğlu, yenileme çalışmaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:'Boğaz boyundaki parklanmayla ilgili ciddi bir çalışma içinde olduklarını' aktaran İmamoğlu, bu konuda ilgili bakanlık ve valilikle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Bölgedeki Mısır Konsolosluğu ile de çalışmalar sırasında iletişim halinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, Başkonsolos Khalil’e gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti. Sabancı’ya da teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “İsmi burada yaşayan Türkan Hanım'a, Allah sağlık sıhhat versin, güzelliklerle yaşamı devam etsin dileğimi ifade etmek istiyorum. Bu tarz yeşil alanların, parkların en üst seviyede kullanıma açıldığı ve gerçekten yeşilin korunduğu, doğanın korunduğu ve geliştirildiği bir kent yapısı İstanbul'un geleceğinin en önemli teminatıdır. Bunun da altını çizerek, bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.İmamoğlu, Sabancı ve Khalil, parka konumlandırılmış yeni oturma gruplarını deneyimleyip, sahilde Boğaz manzarasıyla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, incelemenin ardından sanatçı Alper Aydın’ın, Bebek Sergisi’nde görülebilecek “Yol” adlı sergisini gezdi.

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istanbul, güler sabancı, ekrem imamoğlu