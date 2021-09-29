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https://tr.sputniknews.com/20210929/ispanyada-asgari-ucret-965-euroya-yukseldi--1049354485.html
İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi
İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi
İspanya Bakanlar Kurulu, asgari ücretinin 950 euro'dan 965 euro'ya yükseltilmesini onayladı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:58+0300
2021-09-29T15:04+0300
dünya
ispanya
maaş
asgari ücret
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İspanya'da Çalışma İşleri Bakanlığı ile ulusal işçi sendikaları arasında yapılan anlaşmanın ardından asgari ücrete 15 euro artış yapıldı. Çalışanlar, yüzde 1.6'lık ücret zammından eylül ayında faydalanmaya başlayacak. Söz konusu artış, Çalışma Bakanı Yolanda Díaz'ın Haziran ayında önerdiği 50 euro'luk artıştan daha düşük olsa da asgari ücretin gelecek iki yıl boyunca yükselmeye devam edeceğini belirtildi.Yeni düzenleme ile asgari ücret alan bir işçinin aylık brüt maaşı bin 125 euro olacak. Yarı zamanlı ya da geçici bir işte çalışanların ise asgari ücretten az alması mümkün. Ülkedeki bazı sektörler ise kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az bin 449 euro ödenmesi gerekiyor.Bununla birlikte girişimciler derneği, sosyal güvenlik primlerinin bu zam nedeniyle 3 ila 12 euro artacağını açıkladı. Bunun sebebi asgari ücretin işçiler için aynı zamanda sosyal güvenlik katkı payı tabanını da belirliyor olması. Ancak maaşlı çalışanların sosyal güvenlikleri şirketleri tarafından ödendiği için, bu sıkıntıyı yalnızca freelance veya bağımsız çalışanlar çekecek. İspanya tüketici fiyat endeksine göre, ülkedeki yaşam maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.
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ispanya, maaş, asgari ücret

İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi

14:58 29.09.2021 (güncellendi: 15:04 29.09.2021)
© AAİspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA
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İspanya Bakanlar Kurulu, asgari ücretinin 950 euro'dan 965 euro'ya yükseltilmesini onayladı.
İspanya'da Çalışma İşleri Bakanlığı ile ulusal işçi sendikaları arasında yapılan anlaşmanın ardından asgari ücrete 15 euro artış yapıldı. Çalışanlar, yüzde 1.6'lık ücret zammından eylül ayında faydalanmaya başlayacak.
Söz konusu artış, Çalışma Bakanı Yolanda Díaz'ın Haziran ayında önerdiği 50 euro'luk artıştan daha düşük olsa da asgari ücretin gelecek iki yıl boyunca yükselmeye devam edeceğini belirtildi.
Yeni düzenleme ile asgari ücret alan bir işçinin aylık brüt maaşı bin 125 euro olacak. Yarı zamanlı ya da geçici bir işte çalışanların ise asgari ücretten az alması mümkün.
Ülkedeki bazı sektörler ise kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az bin 449 euro ödenmesi gerekiyor.
Bununla birlikte girişimciler derneği, sosyal güvenlik primlerinin bu zam nedeniyle 3 ila 12 euro artacağını açıkladı. Bunun sebebi asgari ücretin işçiler için aynı zamanda sosyal güvenlik katkı payı tabanını da belirliyor olması. Ancak maaşlı çalışanların sosyal güvenlikleri şirketleri tarafından ödendiği için, bu sıkıntıyı yalnızca freelance veya bağımsız çalışanlar çekecek.
İspanya tüketici fiyat endeksine göre, ülkedeki yaşam maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.
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