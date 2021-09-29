https://tr.sputniknews.com/20210929/ispanyada-asgari-ucret-965-euroya-yukseldi--1049354485.html

İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi

İspanya'da asgari ücret 965 euro'ya yükseldi

İspanya Bakanlar Kurulu, asgari ücretinin 950 euro'dan 965 euro'ya yükseltilmesini onayladı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T14:58+0300

2021-09-29T14:58+0300

2021-09-29T15:04+0300

dünya

ispanya

maaş

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347236_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_590be471014062608ea8847013414d3f.jpg

İspanya'da Çalışma İşleri Bakanlığı ile ulusal işçi sendikaları arasında yapılan anlaşmanın ardından asgari ücrete 15 euro artış yapıldı. Çalışanlar, yüzde 1.6'lık ücret zammından eylül ayında faydalanmaya başlayacak. Söz konusu artış, Çalışma Bakanı Yolanda Díaz'ın Haziran ayında önerdiği 50 euro'luk artıştan daha düşük olsa da asgari ücretin gelecek iki yıl boyunca yükselmeye devam edeceğini belirtildi.Yeni düzenleme ile asgari ücret alan bir işçinin aylık brüt maaşı bin 125 euro olacak. Yarı zamanlı ya da geçici bir işte çalışanların ise asgari ücretten az alması mümkün. Ülkedeki bazı sektörler ise kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az bin 449 euro ödenmesi gerekiyor.Bununla birlikte girişimciler derneği, sosyal güvenlik primlerinin bu zam nedeniyle 3 ila 12 euro artacağını açıkladı. Bunun sebebi asgari ücretin işçiler için aynı zamanda sosyal güvenlik katkı payı tabanını da belirliyor olması. Ancak maaşlı çalışanların sosyal güvenlikleri şirketleri tarafından ödendiği için, bu sıkıntıyı yalnızca freelance veya bağımsız çalışanlar çekecek. İspanya tüketici fiyat endeksine göre, ülkedeki yaşam maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, maaş, asgari ücret