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https://tr.sputniknews.com/20210929/japonya-basbakani-suga-gorevi-donemindeki-basari-ve-basarisizliklarini-anlatti-1049341072.html
Japonya Başbakanı Suga, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını anlattı
Japonya Başbakanı Suga, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını anlattı
Japonya'da 4 Ekim'de görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Suga Yoşihide, 'birçok reform adımı atabildiğini' söyledi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T08:12+0300
2021-09-29T08:12+0300
dünya
japonya
yoşihide suga
liberal demokrat parti (ldp)
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Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını aktardı.Diplomasi sahasında başarılarına değinen Suga, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu kapsamında ABD, Avustralya ve Hindistan ile yürütülen Quad ittifakına yönelik çabalarını övdü.Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japonların evlerine dönebilmesine yönelik Suga, "Kaçırılma sorunu siyasi gündemimin en üstündeydi ve bu sorunla meşgul oldum" dedi'Başbakan olarak bunu çözememesinden dolayı' kamuoyundan özür dileyen Suga, halefinin bu sorunla yakından ilgileneceğini kaydetti.Kovid-19'la mücadeleyi değerlendiren Suga, "Aşılar ve tedavi şekillerinin ortaya çıkmasıyla, virüse karşı uzun süren mücadelemizde tünelin sonunda ışığı görebiliyoruz" dedi.Suga, yaklaşık 1 yıl süren görev dönemini "Gerçekleştirmeyi ümit ettiklerini yapmak için çok kısa bir zaman" olarak niteleyerek, "Müzmin sorunlarla mücadele edebildim ve birçok reform adımı atabildim" diye konuştu.Kovid-19'la mücadelede nisandan bu yana uygulanan olağanüstü hal sınırlamalarına uyan vatandaşlarına teşekkür eden Suga, "İş birliğiniz olmadan bir tek başarıya bile ulaşamazdık." değerlendirmesinde bulundu.İktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) gün içinde seçilecek yeni başkan, 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210903/koronavirusle-mucadele-politikasi-elestirilen-japonya-basbakaninin-istifa-edecegi-iddia-edildi-1048568134.html
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japonya, yoşihide suga, liberal demokrat parti (ldp)

Japonya Başbakanı Suga, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını anlattı

08:12 29.09.2021
© REUTERS / KYODOJaponya Başbakanı Suga Yoşihide
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya'da 4 Ekim'de görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Suga Yoşihide, 'birçok reform adımı atabildiğini' söyledi.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını aktardı.
Diplomasi sahasında başarılarına değinen Suga, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu kapsamında ABD, Avustralya ve Hindistan ile yürütülen Quad ittifakına yönelik çabalarını övdü.
Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japonların evlerine dönebilmesine yönelik Suga, "Kaçırılma sorunu siyasi gündemimin en üstündeydi ve bu sorunla meşgul oldum" dedi
'Başbakan olarak bunu çözememesinden dolayı' kamuoyundan özür dileyen Suga, halefinin bu sorunla yakından ilgileneceğini kaydetti.
Kovid-19'la mücadeleyi değerlendiren Suga, "Aşılar ve tedavi şekillerinin ortaya çıkmasıyla, virüse karşı uzun süren mücadelemizde tünelin sonunda ışığı görebiliyoruz" dedi.
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Suga, yaklaşık 1 yıl süren görev dönemini "Gerçekleştirmeyi ümit ettiklerini yapmak için çok kısa bir zaman" olarak niteleyerek, "Müzmin sorunlarla mücadele edebildim ve birçok reform adımı atabildim" diye konuştu.
Kovid-19'la mücadelede nisandan bu yana uygulanan olağanüstü hal sınırlamalarına uyan vatandaşlarına teşekkür eden Suga, "İş birliğiniz olmadan bir tek başarıya bile ulaşamazdık." değerlendirmesinde bulundu.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) gün içinde seçilecek yeni başkan, 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.
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