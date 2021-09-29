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https://tr.sputniknews.com/20210929/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinin-ardindan-herhangi-bir-belge-imzalanmayacak-1049337077.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belge... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T00:32+0300
2021-09-29T00:32+0300
2021-09-29T00:32+0300
dünya
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
soçi
dmitriy peskov
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yarın Soçi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Rus medyasına konuşan Peskov, görüşmenin ardından herhangi bir belgenin imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna, "Hayır. Beklenmiyor" yanıtını verdi.Putin ile Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, soçi, dmitriy peskov, görüşme
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanmasının planlanmadığını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
arasında yarın
Soçi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmey
e ilişkin bilgi verdi.
Rus medyasına konuşan Peskov, görüşmenin ardından herhangi bir belgenin imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna,
"Hayır. Beklenmiyor" yanıtını verdi.
Putin ile Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.