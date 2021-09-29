https://tr.sputniknews.com/20210929/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinin-ardindan-herhangi-bir-belge-imzalanmayacak-1049337077.html

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından herhangi bir belge imzalanmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belge... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T00:32+0300

2021-09-29T00:32+0300

2021-09-29T00:32+0300

dünya

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

soçi

dmitriy peskov

görüşme

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yarın Soçi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Rus medyasına konuşan Peskov, görüşmenin ardından herhangi bir belgenin imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna, "Hayır. Beklenmiyor" yanıtını verdi.Putin ile Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

rusya

soçi

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, soçi, dmitriy peskov, görüşme