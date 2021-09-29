https://tr.sputniknews.com/20210929/mazlum-kobani-biden-bizi-birakmayacaklarina-dair-soz-verdi--1049366236.html

Mazlum Kobani: Biden bizi terk etmeyeceklerine dair söz verdi

Mazlum Kobani: Biden bizi terk etmeyeceklerine dair söz verdi

DSG yöneticisi Mazlum Kobani, The Times gazetesine verdiği demeçte ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T19:08+0300

2021-09-29T19:08+0300

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dünya

suriye

joe biden

dsg

mazlum abdi

mazlum kobani

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yöneticisi Mazlum Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Rudaw'ın haberine göre The Times gazetesine verdiği demeçte, "Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu” diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood'la da görüştü.ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını söyleyen Kobani, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini belirtti ve "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

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suriye, joe biden, dsg, mazlum abdi, mazlum kobani