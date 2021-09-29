Palu Belediye Başkanı'ndan torpil iddiasına yanıt: 5 kişi için adam mı vuralım?

Elazığ'da faaliyet gösteren Günışığı gazetesinin haberinde, Palu ilçe belediyesinin beş işçi alımı ilanı açmasına rağmen işe girecek kişilerin daha önceden belirlendiği iddia edildi.Haberde, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın da konuya dair açıklamasına yer verildi. Buna göre Yıldırım, şunları söyledi:"Evet iddialar doğru… Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok... İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?"
Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye alınacak beş kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının göstermelik olduğunu kabul etti. Yıldırım "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?" dedi.
Elazığ'da faaliyet gösteren Günışığıgazetesinin haberinde, Palu ilçe belediyesinin beş işçi alımı ilanı açmasına rağmen işe girecek kişilerin daha önceden belirlendiği iddia edildi.
Haberde, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın da konuya dair açıklamasına yer verildi. Buna göre Yıldırım, şunları söyledi:
"Evet iddialar doğru… Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok... İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?"