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Palu Belediye Başkanı'ndan torpil iddiasına yanıt: 5 kişi için adam mı vuralım?
Palu Belediye Başkanı'ndan torpil iddiasına yanıt: 5 kişi için adam mı vuralım?
Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye alınacak beş kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının göstermelik olduğunu kabul etti... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T11:04+0300
2021-09-29T11:04+0300
politika
türkiye
elazığ
torpil
palu belediyesi
bekir yıldırım
günışığı gazetesi
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Elazığ'da faaliyet gösteren Günışığı gazetesinin haberinde, Palu ilçe belediyesinin beş işçi alımı ilanı açmasına rağmen işe girecek kişilerin daha önceden belirlendiği iddia edildi.Haberde, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın da konuya dair açıklamasına yer verildi. Buna göre Yıldırım, şunları söyledi:"Evet iddialar doğru… Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok... İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?"
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türkiye, elazığ, torpil, palu belediyesi, bekir yıldırım, günışığı gazetesi

Palu Belediye Başkanı'ndan torpil iddiasına yanıt: 5 kişi için adam mı vuralım?

11:04 29.09.2021
© Fotoğraf : Palu BelediyesiBekir Yıldırım
Bekir Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© Fotoğraf : Palu Belediyesi
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Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, belediyeye alınacak beş kişinin isminin önceden belirlendiğini, işçi alım ilanının göstermelik olduğunu kabul etti. Yıldırım "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?" dedi.
Elazığ'da faaliyet gösteren Günışığı gazetesinin haberinde, Palu ilçe belediyesinin beş işçi alımı ilanı açmasına rağmen işe girecek kişilerin daha önceden belirlendiği iddia edildi.
Haberde, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın da konuya dair açıklamasına yer verildi. Buna göre Yıldırım, şunları söyledi:
"Evet iddialar doğru… Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok... İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?"
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