Tunus'a ilk kadın başbakan

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulu'nda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Budin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Necla Budin'i görevlendirdi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.
Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulu'nda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Budin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.