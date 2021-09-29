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https://tr.sputniknews.com/20210929/tunusa-ilk-kadin-basbakan-1049354192.html
Tunus'a ilk kadın başbakan
Tunus'a ilk kadın başbakan
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Necla Budin'i görevlendirdi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T14:56+0300
2021-09-29T14:57+0300
dünya
tunus
cumhurbaşkanlığı
kadın
başbakan
cumhurbaşkanı
darbe
görev
hükümet
atama
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Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulu'nda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Budin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.
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tunus, cumhurbaşkanlığı, kadın, başbakan, cumhurbaşkanı, darbe, görev, hükümet, atama, kays said, necla budin

Tunus'a ilk kadın başbakan

14:56 29.09.2021 (güncellendi: 14:57 29.09.2021)
© İHATunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© İHA
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Necla Budin'i görevlendirdi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Necla Budin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Budin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.
Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulu'nda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Budin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.
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