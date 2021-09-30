Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210930/elon-musktan-hukumetlere-kripto-para-tavsiyesi-hicbir-sey-yapmayin-1049382054.html
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın
Sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk yeni açıklamalar yaptı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T10:44+0300
2021-09-30T10:45+0300
elon musk
bitcoin
kripto para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382191_0:175:2783:1740_1920x0_80_0_0_0a985bceb7e7eb5fb0171612ba204883.jpg
CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi. Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı. Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382191_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_db560756b784746092d956cdff2205dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, bitcoin, kripto para

Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın

10:44 30.09.2021 (güncellendi: 10:45 30.09.2021)
© REUTERSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS
Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk yeni açıklamalar yaptı.
CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi.
Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı.
Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.
641000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:32Nagehan Alçı: Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı makamının çok kısıtlı bir bütçesi olmalı
11:22FSB, Vladivostok’ta terör saldırısını önledi
11:15Fatih Altaylı: Faruk Acar artık AK Parti'de değil
11:11Crouch'tan Havertz'e eleştiri: Mesut Özil gibi tembel ve işe yaramaz
11:06Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor
10:52Mehmet Barlas: 'Önce Türkiye' diyen eski CHP'yi özlüyoruz
10:44Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın
10:31Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Ev sahibi, ölen kiracıyı evden çıkartamaz
10:23'Ormanın hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi
10:13Bastığı sahte parayla aldığı sahte içkiden öldü
09:54Rus askerlerinden Tacikistan dağlarında militanları etkisiz hale getirmeye yönelik tatbikat
09:54Yılmaz Özdil: Peker’in açıklamalarına gazetecilik değil diyenlerin paspas yapması bile sakıncalı
09:53Yeni Şafak yazarı Karagül: Sana 'Git, Erdoğan'ı devir' talimatı mı verildi Jeff?
09:47Uzmanlar: '2 doz sonrası 6. ayda herkes hatırlatma dozu olmalı'
09:31Selvi: Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreye sokuluyor
09:16Ahmet Hakan'dan Hande Sarıoğlu açıklaması: Pişmanım ve pardon diyorum
09:11İBB'nin taksi projesi 9. kez UKOME'de: Oylama bugün yapılacak
08:49Katırcıoğlu: Eğer bir harfle gençlerimizi tanımlamak gerekirse, olsa olsa 'Elif Gençliği' olur
08:12'Yenilenmiş ürün' nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi
07:52Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak