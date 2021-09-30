Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-first-lady-carla-bruni-balmain-defilesine-cikti-1049391454.html
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:57+0300
2021-09-30T14:57+0300
yaşam
fransa
paris
nicolas sarkozy
carla bruni
moda
naomi campbell
defile
balmain
olivier rousteing
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049391560_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_8ee9fef03cbfa513808d4c0bf5247d6b.jpg
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı. 51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü. 39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.NTV'nin aktardığına göre, Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergiledi.Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.
fransa
paris
moda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049391560_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_438def015f2bd0d9b4df27d8bdc4110b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, paris, nicolas sarkozy, carla bruni, moda, naomi campbell, defile, balmain, olivier rousteing

Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı

14:57 30.09.2021
© REUTERS / STEPHANE MAHEEski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / STEPHANE MAHE
Abone ol
Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone gibi ünlü modeller eşlik etti.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.
Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.
Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı. 51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.
Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü.
39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.
NTV'nin aktardığına göre, Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergiledi.
Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:23Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir yeniden gözaltına alındı
16:22‘Rusya ve Türkiye savunma, güvenlik ve bölge politikaları konusunda ileri çalışma dönemine başlıyor’
16:22Rusya, Facebook'a cirosunun yüzde 10'u oranında ceza kesmeyi planlıyor
16:17İstanbul'da TİKKO operasyonu: Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore won'u ele geçirildi
16:11Denizde yakalanan FETÖ şüphelileri: Dalış yapıyorduk
16:05Bahçesine giren timsahı çöp kovasıyla çıkaran adam viral oldu
15:55Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi
15:51'Caretta Tuba' 2 yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı
15:44Rusya ve ABD, stratejik istikrar toplantılarının ikinci turuna başladı
15:35Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: 15 Temmuz'da köprülere ilk taksiciler çıktı
15:31İsrail'den Bahreyn'e ilk resmi ziyaret
15:31Akşener ve Karamollaoğlu görüştü: 'Ana çerçeve oluşuyor'
15:26İBB'nin '1000 yeni taksi' teklifi 9. kez reddedildi
15:26Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti: Kanıt olarak 2118 yılında çektiği fotoğrafı gösterdi
15:24HDP Eş Genel Başkanı Buldan: CHP'nin bu çıkışı daha da cesaretlendirilmeli
15:21Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Sami Elvan’a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası
15:0818 ayar altınla kaplanmış iPhone 13 Pro Max satışa çıktı: Vergisiz fiyatı 430 bin TL
15:05Bülent Ersoy'un ekibindeydiler: 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı
14:59Netflix yapımı dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez yeniden izlendi
14:57Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı