https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-first-lady-carla-bruni-balmain-defilesine-cikti-1049391454.html

Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı

Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı

Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T14:57+0300

2021-09-30T14:57+0300

2021-09-30T14:57+0300

yaşam

fransa

paris

nicolas sarkozy

carla bruni

moda

naomi campbell

defile

balmain

olivier rousteing

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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı. 51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü. 39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.NTV'nin aktardığına göre, Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergiledi.Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.

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fransa, paris, nicolas sarkozy, carla bruni, moda, naomi campbell, defile, balmain, olivier rousteing