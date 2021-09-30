https://tr.sputniknews.com/20210930/eski-first-lady-carla-bruni-balmain-defilesine-cikti-1049391454.html
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T14:57+0300
2021-09-30T14:57+0300
2021-09-30T14:57+0300
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carla bruni
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naomi campbell
defile
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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı. 51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü. 39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.NTV'nin aktardığına göre, Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergiledi.Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.
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fransa, paris, nicolas sarkozy, carla bruni, moda, naomi campbell, defile, balmain, olivier rousteing
Eski First Lady Carla Bruni, Balmain defilesine çıktı
Balmain'in Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de boy gösterdi. Bruni'ye Naomi Campbell, Lara Stone gibi ünlü modeller eşlik etti.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi olarak bir dönem Fransa’nın First Lady’si olan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Carla Bruni, Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı.
Balmain’in 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defilede boy gösteren 53 yaşındaki First Lady, tasarımcı Olivier Rousteing imzalı elbiseyi podyumda sergiledi.
Bruni, podyumu 90’lı yılların ünlü süper modeli Naomi Campbell ile paylaştı. 51 yaşındaki İngiliz model de podyumun en beğenilen isimlerinden oldu.
Defilede 37 yaşındaki ünlü Hollandalı model Lara Stone de yürüdü.
39 yaşındaki Rus model Natalia Vodianova, podyumda, etek kısmı pileli mini elbiseyi tanıttı.
NTV'nin aktardığına göre, Paris’teki Seine Musicale’de yapılan defilede ünlü şarkıcı Doja Cat, ve Franz Ferdinand podyumda sahne performansı sergiledi.
Balmain’in 10 yıllık baş tasarımcısı olan Olivier Rousteing, defile sonunda podyuma çıkarak seyircileri selamladı.