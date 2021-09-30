https://tr.sputniknews.com/20210930/facebooka-reels-ozelligi-geldi-1049406330.html

Facebook'a 'Reels' özelliği geldi

Facebook'a 'Reels' özelliği geldi

Facebook, bünyesinde yer alan Instagram uygulamasında yer alan Reels özelliğini kendi bünyesinde de aktifleştirdi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T20:58+0300

2021-09-30T20:58+0300

2021-09-30T21:37+0300

yaşam

facebook

reels

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Instagram Reels, 'Instagram Kamera' içerisinde 15 saniyeye kadar kısa videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyor.Facebook, Instagram için geliştirilen Reels özelliğini olduğu gibi kendi bünyesine de kattı. Test çalışmaları başlayan özellik için ilk adres ABD oldu.Yapılacak olan güncelleme ile birlikte artık Facebook üzerinde Reels oluşturabilecek ve paylaşabilecek. Üstelik diğer ortak özelliklerde olduğu gibi Instragram tarafında paylaşılan Reels videolarını Facebook’ta da otomatik paylaşılması mümkün olacak.Kullanıcılar Reels videolarına efektler ve müzik ekleyebiliyor veya kendi sesini kullanabiliyor.Bu özellik hakkında geçtiğimiz ay bir açıklama yapan şirketin CEO’su Adam Mosseri, özellikten henüz tam olarak memnun olmadığını ve TikTok’un hala bu formatta çok daha ileride olduğunu kabul etmişti.

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2021

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facebook, reels