https://tr.sputniknews.com/20210930/fenerbahce-olympiakos-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1049401758.html

Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:47+0300

2021-09-30T18:47+0300

2021-09-30T18:50+0300

spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

olympiakos

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu.STAT: Ülker StadıHAKEM: Alejandro HernandezSAAT: 19.45YAYIN: ExxenFENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, ValenciaYEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda OkanTEKNİK DİREKTÖR: Vitor PereiraOLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho SoaresYEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, SourlisTEKNİK DİREKTÖR: Pedro MartinsMesut Özil kadroda yokMesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yapılacak maçın kadrosunda yer almadı.234. Avrupa sınavıAvrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, olympiakos