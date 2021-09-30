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Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu
18:47 30.09.2021 (güncellendi: 18:50 30.09.2021)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
© Flickr
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Alejandro Hernandez
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
HAKEM: Alejandro Hernandez
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda Okan
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda Okan
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho Soares
YEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, Sourlis
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
YEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, Sourlis
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
Mesut Özil kadroda yok
Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yapılacak maçın kadrosunda yer almadı.
234. Avrupa sınavı
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.