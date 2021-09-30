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Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T18:47+0300
2021-09-30T18:50+0300
spor
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
olympiakos
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu.STAT: Ülker StadıHAKEM: Alejandro HernandezSAAT: 19.45YAYIN: ExxenFENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, ValenciaYEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda OkanTEKNİK DİREKTÖR: Vitor PereiraOLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho SoaresYEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, SourlisTEKNİK DİREKTÖR: Pedro MartinsMesut Özil kadroda yokMesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yapılacak maçın kadrosunda yer almadı.234. Avrupa sınavıAvrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, olympiakos

Fenerbahçe, Olympiakos maçının ilk 11'leri belli oldu

18:47 30.09.2021 (güncellendi: 18:50 30.09.2021)
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Flickr
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Alejandro Hernandez
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda Okan
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho Soares
YEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, Sourlis
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

Mesut Özil kadroda yok

Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yapılacak maçın kadrosunda yer almadı.

234. Avrupa sınavı

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.
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