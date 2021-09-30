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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20210930/getir-hizmet-verdigi-ulke-sayisini-7ye-cikardi-1049397153.html
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkardı
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkardı
Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir, İtalya’da da hizmete başladı. Böylece Getir'in hizmet verdiği ülke... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T16:48+0300
2021-09-30T16:48+0300
2021-09-30T16:48+0300
ekonomi
italya
getir
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Getir, Avrupa’da yeni ülkelerle hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir, İtalya’da da hizmet vermeye başladı.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor.Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir, böylece Türkiye'ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı.
italya
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italya, getir
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkardı
Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir, İtalya’da da hizmete başladı. Böylece Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı Türkiye ile birlikte 7'ye ulaştı.
Getir, Avrupa’da yeni ülkelerle hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Sene başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir, İtalya’da da hizmet vermeye başladı.
Dünya Gazetesi'nin haberine
göre
, İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor.
Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir, böylece Türkiye'ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.
Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Getir, sadece bu yıl 1 milyar dolara yakın yatırım alarak
7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı.