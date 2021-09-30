https://tr.sputniknews.com/20210930/lubnan-hukumeti-gunluk-elektrik-hizmetini-8-saate-cikarmayi-planliyor-1049376243.html

Lübnan hükümeti, günlük elektrik hizmetini 8 saate çıkarmayı planlıyor

Lübnan hükümeti, günlük elektrik hizmetini 8 saate çıkarmayı planlıyor

Lübnan hükümeti, günlük 21 saatten fazla yaşanan elektrik kesintilerinin kısmen iyileştirilmesi için 100 milyon dolarlık bütçe temin edeceğini açıkladı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T01:25+0300

2021-09-30T01:25+0300

2021-09-30T01:25+0300

dünya

lübnan

elektrik

necib mikati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1042490318_0:174:3000:1862_1920x0_80_0_0_c62d814f9d855c099727d2dd72b27118.jpg

Lübnan'da Necib Mikati'nin başkanlığında 10 Eylül'de kabinenin kurulması ve Meclisten güvenoyu almasının ardından, ekonomik ve enerji krizinin çözümü için ilk defa kabine toplantısı gerçekleştirildi.Kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Velid Feyad, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Merkez Bankası'ndan 100 milyon dolar alarak, elektrik üretiminde kullanılmak üzere yakıt satın alacağını ifade etti.Feyad, yeni kurulan hükümetin bu adımla, mevcut devlet elektriğini günlük 8 saate çıkarma hedefi taşıdığını aktardı.Lübnan'da, Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor.Lübnanlılar, günün geri yalan kısmındaki elektrik ihtiyacını, birkaç saat elektrik üretebilen jeneratörlerle temin edebiliyor.

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, elektrik, necib mikati