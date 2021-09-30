Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210930/sirnakta-dugun-yemegini-begenmeyen-dugun-sahipleri-yemek-firmasini-basti-1049404875.html
Şırnak'ta düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri yemek firmasını bastı
Şırnak'ta düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri yemek firmasını bastı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün sahipleri, düğünde verilen yemeğin iyi olmadığını öne sürerek yemek firmasının sahibi ile iki çalışanını darbetti. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T20:21+0300
2021-09-30T20:21+0300
2021-09-30T20:21+0300
türkiye
cizre
şırnak
düğün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049404848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d387f205bf88ed741f5eb46730de406f.jpg
Alınan bilgiye göre, ilçede düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
türkiye
cizre
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049404848_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_1d9d6841390145f26f8cda6ac10fafb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cizre, şırnak, düğün
Şırnak'ta düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri yemek firmasını bastı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün sahipleri, düğünde verilen yemeğin iyi olmadığını öne sürerek yemek firmasının sahibi ile iki çalışanını darbetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.
Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.