https://tr.sputniknews.com/20210930/vitor-pereira-normalde-yapmadigimiz-hatalari-yaptik-basit-toplar-kaybettik-1049409705.html

Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık, basit toplar kaybettik

Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık, basit toplar kaybettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-0 mağlup oldukları Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, 'Normalde yapmadığımız hataları... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T22:38+0300

2021-09-30T22:38+0300

2021-09-30T22:38+0300

spor

fenerbahçe

vitor pereira

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Basit toplar kaybettiklerini aktaran Pereira, Normalde yapmadığımız hataları yaptık. İlk fırsatlarında golü buldular. Basit top kaybettik. Merkezde bize fırsat vermediler" diye konuştu.Pereiara'nın açıklamaları şöyle:"İkinci yarıya çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kalbimizle oynadık ama olmadı. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki maçlarda kazanmamız ve pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım. Bugünkü maçın anahtarı, ilk golü atmaktı. Onlar da ilk golü attık. En iyi oynadığımız dönemde de ikinci golü attılar, onlar ikinci golü attığında maç bizim için bitti"

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, vitor pereira