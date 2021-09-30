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Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık, basit toplar kaybettik
Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık, basit toplar kaybettik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-0 mağlup oldukları Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, 'Normalde yapmadığımız hataları... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T22:38+0300
2021-09-30T22:38+0300
spor
fenerbahçe
vitor pereira
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Basit toplar kaybettiklerini aktaran Pereira, Normalde yapmadığımız hataları yaptık. İlk fırsatlarında golü buldular. Basit top kaybettik. Merkezde bize fırsat vermediler" diye konuştu.Pereiara'nın açıklamaları şöyle:"İkinci yarıya çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kalbimizle oynadık ama olmadı. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki maçlarda kazanmamız ve pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım. Bugünkü maçın anahtarı, ilk golü atmaktı. Onlar da ilk golü attık. En iyi oynadığımız dönemde de ikinci golü attılar, onlar ikinci golü attığında maç bizim için bitti"
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fenerbahçe, vitor pereira

Vitor Pereira: Normalde yapmadığımız hataları yaptık, basit toplar kaybettik

22:38 30.09.2021
© İHAFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© İHA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3-0 mağlup oldukları Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, 'Normalde yapmadığımız hataları yaptık' dedi.
Basit toplar kaybettiklerini aktaran Pereira, Normalde yapmadığımız hataları yaptık. İlk fırsatlarında golü buldular. Basit top kaybettik. Merkezde bize fırsat vermediler" diye konuştu.
Pereiara'nın açıklamaları şöyle:
"İkinci yarıya çok iyi başladık. Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İkinci yarıda kalbimizle oynadık ama olmadı. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı önümüzdeki maçlarda kazanmamız ve pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmamız lazım. Bugünkü maçın anahtarı, ilk golü atmaktı. Onlar da ilk golü attık. En iyi oynadığımız dönemde de ikinci golü attılar, onlar ikinci golü attığında maç bizim için bitti"
000000
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