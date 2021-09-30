https://tr.sputniknews.com/20210930/yogun-bakim-hemsiresine-silahli-saldiri-1049400689.html

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

İstanbul Bayrampaşa’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahlı... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:29+0300

2021-09-30T18:29+0300

2021-09-30T18:29+0300

türkiye

saldırı

bayrampaşa

hemşire

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Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.'Önce yumruk attı sonra ateş etti'Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire Ercan Acar, neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Ercan Acar, aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Bu esnada, İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. Acar, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Hemşire, aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı.Saldırgan gözaltına alındıSaldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İ.Y. ise polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Kasten Yaralama' suçundan Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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saldırı, bayrampaşa, hemşire