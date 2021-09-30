https://tr.sputniknews.com/20210930/zamanda-yolculuk-yaptigini-iddia-etti-kanit-olarak-2118-yilinda-cektigi-fotografi-gosterdi-1049392512.html

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti: Kanıt olarak 2118 yılında çektiği fotoğrafı gösterdi

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti: Kanıt olarak 2118 yılında çektiği fotoğrafı gösterdi

Zamanda yolculuk yapabildiği iddiasında bulunan Alexander Smith, CIA görevi kapsamında 2118 yılına gittiğini ve bu yıldan bir fotoğraf karesi getirdiğini iddia... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:26+0300

2021-09-30T15:26+0300

2021-09-30T15:29+0300

yaşam

zaman yolculuğu

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küresel ısınma

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Alexander Smith adlı bir kişi 2118'de dünyanın nasıl olacağına dair fotoğraflı kanıtı olduğunu öne sürdü.Habertürk’ün aktardığına göre, dünya basınında zaman zaman adı geçen Smith, 1981'de CIA tarafından ‘çok gizli’ bir görev için geleceğe gönderildiğini ve bu görevde bir de fotoğraf çektiğini söyledi.Smith, 2118 yılını ziyaret ederken fütüristik ufuk çizgisinin fotoğrafını çektiğini ve bu deneyimi asla unutmayacağını iddia etti.Görev için 1981 yılından beri seyahat ettiğini ileri süren yaşlı adam, gelecekte dünyanın nasıl göründüğünü videosunda anlattı.Zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını ekleyen yaşlı adam "2118 yılını çok gizli bir CIA görevinin parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı" dedi.‘Uzaylılar zaman zaman bizi ziyaret ediyorlar’"21 yüzyılın ortalarında uzaylılar bizi ziyaret ediyor, Dünya'ya gelen akıllı dünya dışı varlıklar var. Aslında halka açıklanmadan çok önce dünya dışı varlıklarla temas var. Uzaylılar aramızda yaşamıyor ama zaman zaman bizi ziyaret ediyorlar" diye ekleyen Smith, dünyaya yönelik birçok tehdidin var olduğunu savundu.‘Bir numaralı tehdit küresel ısınma’Dünyayı tehlikeye atan unsurlardan bahseden Smith "Bildiğimiz kadarıyla insanlık için bir numaralı tehdit küresel ısınma, yükselen deniz seviyesi ve atmosferimizdeki karbondioksit artışıdır" dedi.‘3. Dünya Savaşı çıkacak’Smith bir başka iddiasında 3. Dünya Savaşı'nın Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacağını ve bu savaştan sonra dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline geleceğini belirtti.Alexander Smith son olarak ticari zaman yolculuğunun 2028'de mümkün olacağını savundu.

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