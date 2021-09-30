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https://tr.sputniknews.com/20210930/zelenskiy-erdogandan-450-ukraynali-mahkum-icin-putinle-konusmasini-rica-etti-1049402340.html
Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti
Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ve Donbass'ta hüküm giyen 450 Ukraynalının listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vererek serbest... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T19:06+0300
2021-09-30T19:06+0300
dünya
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanı Zelenskiy'in BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Zelenskiy'in 450 Ukrayna vatandaşının yer aldığı listeyi Erdoğan'a sunduğunu ve serbest bırakılmaları için Putin'le konuşmasını rica ettiğini anlatan Kuleba, Ukrayna vatandaşlarını Rusya'daki mahkumiyetten kurtarmaları gerektiğini kaydetti.Kuleba, söz konusu listeyi BM Genel Sekreteri Antony Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'a da verdiklerini söyledi.'Zelenskiy ve Erdoğan uzun bir ikili görüşme yaptı'Bu arada Kuleba, Zelenskiy ile Erdoğan'ın New York'ta uzun bir ikili görüşme yaptığını, daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildiğini belirtti.Kuleba, "Hem ikili gündemdeki konularda hem de Erdoğan'ın Putin'le görüşmede gündeme getirmeyi planladığı konularda 'saat ayarı yaptık'" ifadelerini kullandı.Putin ve Erdoğan, dün Soçi'de bir araya gelmişti. İki liderin Ukraynalı mahkumlar konusunu ele alıp almadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, Erdoğan'dan 450 Ukraynalı mahkum için Putin'le konuşmasını rica etti

19:06 30.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ve Donbass'ta hüküm giyen 450 Ukraynalının listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vererek serbest bırakılmaları için Rusya lideri Vladimir Putin'le konuşmasını rica ettiği belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanı Zelenskiy'in BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'in 450 Ukrayna vatandaşının yer aldığı listeyi Erdoğan'a sunduğunu ve serbest bırakılmaları için Putin'le konuşmasını rica ettiğini anlatan Kuleba, Ukrayna vatandaşlarını Rusya'daki mahkumiyetten kurtarmaları gerektiğini kaydetti.

Kuleba, söz konusu listeyi BM Genel Sekreteri Antony Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'a da verdiklerini söyledi.

'Zelenskiy ve Erdoğan uzun bir ikili görüşme yaptı'

Bu arada Kuleba, Zelenskiy ile Erdoğan'ın New York'ta uzun bir ikili görüşme yaptığını, daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildiğini belirtti.

Kuleba, "Hem ikili gündemdeki konularda hem de Erdoğan'ın Putin'le görüşmede gündeme getirmeyi planladığı konularda 'saat ayarı yaptık'" ifadelerini kullandı.

Putin ve Erdoğan, dün Soçi'de bir araya gelmişti. İki liderin Ukraynalı mahkumlar konusunu ele alıp almadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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