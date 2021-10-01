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https://tr.sputniknews.com/20211001/2021-yks-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1049421977.html
2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:52+0300
2021-10-01T10:52+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
yerleştirme
halis aygün
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2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.''
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, yerleştirme, halis aygün

2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

10:52 01.10.2021
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.''
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.''
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