https://tr.sputniknews.com/20211001/asi-karsiti-kitap-basan-yayinevinin-sahibi-tevfik-baysal-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1049429631.html

Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın koronavirüs aşısı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T14:22+0300

2021-10-01T14:22+0300

2021-10-01T14:22+0300

koronavirüs

kitap

koronavirüs

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

koronavirüs tedbirleri

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Tevfik Rauf Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.Öte yandan TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş'ın kitapları Baysal'ın sahibi olduğu kitap evinden yayımlanmıştı.Annesi koronavirüsten öldü, eşi entübeBir ay önce annesi koronavirüse yenik düşen Baysal'ın eşi, eşinin anne ve babası da entübe edildi. Eşi ve annesinin hastanede tedavileri devam eden Baysal, eşinin babası ile aynı gün hayatını kaybetti.Baysal'ın 2 ay önce bebeği dünyaya gelmiş, yalnızca 10 gün görebilmişti.

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kitap, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, koronavirüs tedbirleri