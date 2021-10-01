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Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın koronavirüs aşısı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T14:22+0300
2021-10-01T14:22+0300
koronavirüs
kitap
koronavirüs
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
koronavirüs tedbirleri
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Tevfik Rauf Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.Öte yandan TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş'ın kitapları Baysal'ın sahibi olduğu kitap evinden yayımlanmıştı.Annesi koronavirüsten öldü, eşi entübeBir ay önce annesi koronavirüse yenik düşen Baysal'ın eşi, eşinin anne ve babası da entübe edildi. Eşi ve annesinin hastanede tedavileri devam eden Baysal, eşinin babası ile aynı gün hayatını kaybetti.Baysal'ın 2 ay önce bebeği dünyaya gelmiş, yalnızca 10 gün görebilmişti.
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kitap, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, koronavirüs tedbirleri

Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Tevfik Baysal, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

14:22 01.10.2021
© AATevfik Rauf Baysal
Tevfik Rauf Baysal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın koronavirüs aşısı olmadığı iddia edilirken, eşi ve çocuğunun koronavirüs tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Tevfik Rauf Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.
Öte yandan TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş'ın kitapları Baysal'ın sahibi olduğu kitap evinden yayımlanmıştı.

Annesi koronavirüsten öldü, eşi entübe

Bir ay önce annesi koronavirüse yenik düşen Baysal'ın eşi, eşinin anne ve babası da entübe edildi. Eşi ve annesinin hastanede tedavileri devam eden Baysal, eşinin babası ile aynı gün hayatını kaybetti.
Baysal'ın 2 ay önce bebeği dünyaya gelmiş, yalnızca 10 gün görebilmişti.
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